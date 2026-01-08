Diego Latorre se hartó del mercado de pases del fútbol argentino: "Calvario"

La furia de Diego Latorre por el mercado de pases del fútbol argentino.

Diego Latorre se hartó del mercado de pases en el fútbol argentino y disparó munición gruesa al respecto, a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter). El exdelantero de 56 años, que destaca como comentarista en ESPN en la televisión, demostró su bronca por los rumores mediáticos permanentes acerca de los probables refuerzos y las salidas de cada club a nivel nacional.

La ira de Latorre por el mercado de pases del fútbol argentino: "Insoportable"

Mediante un breve pero lapidario posteo en su perfil de X, el ex Boca Juniors, Racing Club y Selección Argentina opinó: "Qué calvario es el mercado de pases. Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores es insoportable". En la misma senda, "Gambetita" completó: "Ojalá apretáramos un botón y aparezcan los planteles ya conformados".

El mercado de pases de los cinco grandes del fútbol argentino en enero de 2026

Boca

Altas

Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s).

Oscar Salomón (vuelve de Platense).

Gabriel Aranda (vuelve de Quilmes).

Nicolás Orsini (vuelve de Platense).

Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa).

Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central).

Israel Escalante (vuelve de Boca Unidos).

Román Rodríguez (vuelve de Estudiantes BA).

Gabriel Vega (vuelve de Banfield).

Juan Ramírez (vuelve de Lanús).

Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami).

Renzo Giampaoli (vuelve de Gimnasia LP).

Agustín Lastra (vuelve de Independiente Rivadavia).

Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes).

Bruno Valdez (vuelve de Cerro Porteño).

Brandon Cortes (vuelve de Nueva Chicago).

Ignacio Rodríguez (vuelve de Nueva Chicago).

Federico Aguirre (vuelve de S. Italiano).

Julián Carrasco (vuelve de Temperley).

Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn).

Bajas

Valentino Simoni (a préstamo a Gimnasia de Mendoza).

Ignacio Miramón (vuelve a Lille -FRA-).

Cristian Lema (libre).

Frank Fabra (libre).

Esteban Rolón (libre a Aldosivi).

Agustín Obando (volvió de Banfield y se fue a préstamo a Atlético de Rafaela).

Nahuel Genez (volvió de Temperley y se fue a préstamo a Patronato).

Jabes Saralegui (renueva préstamo con Tigre).

Lucas Brochero (volvió de Chacarita y se fue a préstamo a San Miguel).

Julián Ceballos (volvió de All Boys y se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza).

Norberto Briasco (volvió de Gimnasia LP y se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza).

River

Altas

Fausto Vera (a préstamo desde Atlético de Mineiro -BRA-).

Aníbal Moreno (Palmeiras -BRA-).

Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia).

Tomás Galván (vuelve de Vélez).

Elián Giménez (vuelve de Sarmiento).

Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi).

Daniel Zabala (vuelve de Huracán).

Tomás Nasif (vuelve de Banfield).

Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba).

Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo -COL-).

Alexis González (vuelve de Audax Italiano -CHI-).

Matías Viña (préstamo desde Flamengo -BRA-).

Bajas

Enzo Pérez (libre a Argentinos Juniors).

Milton Casco (libre a Atlético Nacional -COL-).

Ignacio Fernández (libre a Gimnasia).

Gonzalo Martínez (libre).

Miguel Borja (libre a Cruz Azul -MEX-).

Federico Gattoni (vuelve a Sevilla -ESP-).

David Martínez (volvió de Olimpia y se fue a préstamo a Defensa y Justicia).

Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y se fue a préstamo a Tigre).

Joaquín Flores (préstamo a Central Córdoba).

Franco Alfonso (volvió de Central Córdoba y se fue libre a Olimpia -PAR-).

Tomás Castro Ponce (volvió de Almagro y se fue libre a Atlanta).

Jeremías Ledesma (préstamo a Rosario Central).

Independiente

Altas

Juan Manuel Fedorco (vuelve de Puebla -MEX-).

Jhonny Quiñónez (vuelve de Barcelona SC -ECU-).

Joel González (vuelve de Dock Sud).

Kevin López (vuelve de Atlético Tucumán).

Rodrigo Márquez (vuelve de Platense).

Javier Ruiz (vuelve de Barracas Central).

Braian Martínez (vuelve de Tigre).

Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central).

Bajas

Axel Poza (volvió de Gimnasia Mza y se fue libre a Argentino de Quilmes).

Nicolás Vallejo (volvió de Liverpool -UY- y fue vendido a León -MEX-).

Ignacio Maestro Puch (volvió de San Martín SJ y se fue a préstamo a Puebla -MEX-).

Santiago Salle (volvió de San Martín de San Juan y se va a préstamo a Sarmiento).

David Sayago (libre a Real España -HON-).

Patricio Ostachuk (volvió de Tristán Suárez y se fue a préstamo a Atlanta).

Baltasar Barcia (volvió de Boston River -URU- y fue vendido a Nacional -URU-).

Agustín Quiroga (préstamo a Central Córdoba).

Santiago López (volvió de Rosario Central y se fue a préstamo a Tigre).

Racing

Altas

Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami).

Matías Tagliamonte (vuelve de Unión).

Tobías Rubio (vuelve de Defensa y Justicia).

Roberto León (vuelve de Defensa y Justicia).

Patricio Tanda (vuelve de Karpaty Lviv).

Valentín Carboni (préstamo de Inter -ITA-).

Bajas

Gabriel Arias (libre a Newell's).

Facundo Mura (libre a Inter Miami -USA-).

Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre -BRA-).

Santino Vera (libre a Unión).

Luciano Vietto (libre).

Agustín Almendra (Necaxa -MEX-).

Ramiro De Gregorio (préstamo a Liverpool -URU-).

Gastón Gómez (volvió de Deportes Concepción -CHI- y se fue a préstamo a Riestra).

Hector Fertoli (volvió de Tigre y se fue préstamo a Universitario -PER-).

Juan Manuel Elordi (volvió de Rosario Central y se fue a préstamo a Independiente Rivadavia).

Iván Maggi (volvió de Chicago y se fue libre a Sportivo Luqueño -PAR-).

Maico Quiroz (volvió de Chacarita y se fue a préstamo a Güemes).

San Lorenzo*

*El caso de San Lorenzo es especial dentro de los grandes, debido a que dispone de 14 inhibiciones por diferentes compromisos de pagos no cancelados. En total, el club tiene que cancelar 3.3 millones de dólares y la deuda más significativa es la de Diego Rodríguez que reclama 700 mil de la divisa en concepto de salarios impagos. El jugador no acepta un plan de pagos porque en varias oportunidades no le cumplieron.

Altas

Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central).

Jeremías James (vuelve de Magallanes).

José Devecchi (vuelve de Sarmiento).

Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central).

Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón).

Agustín Lamosa (vuelve de Temperley).

Francisco Flores (vuelve de Quilmes).

Lautaro López Kaleniuk (vuelve de Atlanta).

Juan Goyeneche (vuelve de Midland).

Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético).

Bajas