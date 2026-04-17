Estación YPF donde se integran nuevas experiencias tecnológicas

Una experiencia que hace visible lo invisible

YPF presentó “La Conexión YPF”, una propuesta innovadora que busca mostrar algo que muchas veces pasa desapercibido: la presencia de la energía en la vida cotidiana.

La experiencia también se activa en espacios físicos con pantallas interactivas

Según datos de la compañía, 8 de cada 10 objetos utilizados diariamente tienen algún vínculo con YPF, ya sea por los materiales, la energía utilizada en su producción, la logística o la innovación detrás de cada producto.

La iniciativa apunta a revelar esa red invisible que conecta a la empresa con millones de momentos cotidianos.

Cómo funciona la tecnología detrás de la experiencia

Reconocimiento en tiempo real

La experiencia puede vivirse de forma presencial en estaciones seleccionadas, donde se instaló un sistema basado en visión computacional capaz de reconocer objetos en milisegundos.

El sistema reconoce objetos y calcula la presencia de YPF

Desde elementos simples como una zapatilla o un termo, hasta alimentos o dispositivos electrónicos, todo puede ser escaneado y analizado.

Un algoritmo que mide la presencia de YPF

El sistema cruza la información detectada con una base de datos que incluye variables como materiales, procesos productivos, transporte, energía e innovación.

A partir de ese análisis, muestra un porcentaje que indica cuánto YPF hay en cada objeto, generando una experiencia personalizada para cada usuario.

La experiencia permite escanear objetos desde el celular

De lo cotidiano a lo cultural

“La Conexión YPF” no se limita a lo material. También reconoce símbolos culturales y elementos de identidad nacional.

Por ejemplo, al escanear objetos relacionados con la Selección Argentina, el sistema devuelve un mensaje especial vinculado al orgullo nacional, ampliando el concepto más allá de lo energético.

Una experiencia que también se puede usar desde el celular

Con el objetivo de ampliar el alcance, YPF desarrolló una versión digital accesible desde cualquier dispositivo móvil.

Ingresando a 👉 https://www.conexionypf.com.ar, los usuarios pueden activar la cámara y replicar la experiencia desde cualquier lugar del país.

La versión móvil permite usar la experiencia en cualquier lugar

Esto permite escanear objetos en tiempo real y entender cómo la energía impacta en la vida diaria.

Productos cotidianos forman parte del análisis de la plataforma

Un lanzamiento con fuerte impacto

En los primeros días, la experiencia ya mostró resultados contundentes:

Más de 50.000 usuarios interactuaron

Se escanearon más de 200.000 objetos

La activación incluyó espacios físicos con tótems interactivos, donde miles de personas pudieron probar la herramienta en vivo.

Una nueva forma de comunicar energía

Con esta propuesta, YPF busca transformar un concepto complejo en una experiencia concreta, accesible y fácil de entender.

A través de tecnología e innovación, la compañía logra acercar su rol en la economía y en la vida cotidiana de una manera directa, interactiva y relevante.