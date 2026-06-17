La UTA endurece su reclamo salarial y un paro de colectivos está a la vuelta de la esquina

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos volvió a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitiera un duro comunicado en medio del conflicto salarial que mantiene con las cámaras empresarias del sector.

A través de una declaración firmada por su secretario general, Roberto Fernández, el sindicato manifestó su malestar por la falta de acuerdo en las paritarias y responsabilizó tanto a las empresas como al Estado por la falta de una solución al reclamo de los trabajadores.

Según planteó la organización gremial, las negociaciones salariales continúan estancadas y los empresarios argumentan que no pueden afrontar mejoras en los salarios debido a problemas vinculados con el esquema de subsidios y financiamiento del sistema de transporte. Frente a ese escenario, la UTA remarcó que la "obligación de pagar los salarios corresponde a las compañías empleadoras" y no puede trasladarse a los trabajadores.

Reclamo por una recomposición de ingresos

El sindicato insistió en la necesidad de actualizar los haberes de los choferes para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. En ese marco, reclamó respuestas urgentes y advirtió que la situación comienza a tensarse cada vez más dentro de la actividad.

La conducción gremial también alertó sobre las consecuencias que podría tener la falta de acuerdo y sostuvo que la continuidad del conflicto podría afectar la normal prestación del servicio en el AMBA, donde millones de personas utilizan diariamente el transporte público para trasladarse.

La advertencia de una medida de fuerza

Si bien hasta el momento no fue anunciada una fecha concreta para un paro, la UTA dejó abierta la posibilidad de avanzar con acciones gremiales en caso de que no aparezcan soluciones en el corto plazo. Desde el sindicato señalaron que cuentan con "herramientas legales" para profundizar el reclamo y anticiparon que evaluarán los próximos pasos según evolucione la negociación.

"Dejen de jugar con los trabajadores. Reiteramos, no pongan en peligro la paz social, y el transporte del AMBA", resaltó el comunicado de la organización sindical que fue protagonista de diversos conflictos en lo que va del año.

De esta manera, el conflicto salarial vuelve a generar incertidumbre sobre el funcionamiento del transporte público en el AMBA. Mientras las conversaciones continúan sin avances significativos, crece la expectativa sobre una eventual convocatoria a nuevas reuniones que permitan destrabar la discusión y evitar una medida de fuerza que afecte a millones de usuarios.