Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar y AUH en septiembre 2025

Cuánto se cobra de AUH en septiembre con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a acreditar desde el lunes 8 de septiembre los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, con un cronograma que se extenderá hasta el viernes 19 del mismo mes y que se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Sin embargo, no todos los titulares reciben estas prestaciones. Existen condiciones específicas que dejan a una parte de la población fuera del alcance tanto de la AUH como de la Tarjeta Alimentar.

Cuánto se paga de AUH

ANSES: Quiénes no acceden a la AUH en septiembre

La Asignación Universal por Hijo está destinada exclusivamente a familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, quedan excluidos:

Trabajadores formales en relación de dependencia con aportes registrados.

Monotributistas que no sean parte del monotributo social .

Beneficiarios de asignaciones familiares del régimen general.

Adultos responsables que no residan en Argentina o que, siendo extranjeros, no acrediten dos años de residencia legal en el país.

Hijos que superen los 18 años (salvo en casos de discapacidad) o que no estén solteros.

Cuánto cobro AUH ANSES septiembre

Quiénes no reciben la Tarjeta Alimentar

El beneficio alimentario funciona como un complemento automático para ciertos grupos, pero también presenta exclusiones claras:

Titulares de AUH cuyos hijos tengan más de 17 años (excepto si se trata de AUH por discapacidad).

Personas que no perciban la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Familias sin hijos a cargo.

Beneficiarios que no estén incluidos en la AUH o en la Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en las mismas fechas de pago de la AUH para:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes.

Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que reciben una Pensión No Contributiva por 7 hijos o más.

Cronograma de pago en septiembre

Los pagos de AUH y Tarjeta Alimentar se realizarán entre el 8 y el 19 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

La acreditación de estos beneficios busca reforzar los ingresos de los hogares más vulnerables, pero no alcanza a toda la población. Quedan afuera quienes cuentan con empleos registrados, aportes previsionales o condiciones socioeconómicas que los colocan por fuera del universo de la AUH y la Tarjeta Alimentar.