Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar y AUH en mayo 2025

ANSES: requisitos para cobrar AUH y Tarjeta Alimentar

En el mes de mayo, no todos los hogares con hijos reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni el refuerzo alimentario que otorga la Tarjeta Alimentar. Aunque ambos beneficios están dirigidos a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad, existen condiciones específicas que, si no se cumplen, impiden el acceso.

¿Quiénes no cobran la AUH?

No pueden acceder a la AUH quienes:

Tienen un trabajo formal con aportes en relación de dependencia (excepto trabajadoras de casas particulares, en ciertos casos).

Son monotributistas fuera del régimen social.

Tienen ingresos familiares registrados por encima del límite establecido por ANSES.

No presentan la documentación obligatoria o tienen inconsistencias en los datos registrados.

No actualizan la Libreta AUH, que acredita los controles de salud y educación del menor (esto puede implicar suspensión o retención del beneficio).

Además, quedan excluidos quienes no acreditan residencia legal en Argentina (mínimo dos años en el país si son extranjeros) o no tienen la guarda legal del niño o niña a cargo.

¿Quiénes no acceden a la Tarjeta Alimentar?

Aunque la Tarjeta Alimentar se entrega de manera automática a quienes cobran AUH, no todos los beneficiarios califican. No reciben el refuerzo alimentario quienes:

No tienen hijos menores de 18 años.

No están embarazadas de más de tres meses (si perciben AUE).

No tienen hijos con discapacidad que cobren AUH (en este caso no hay límite de edad).

No son madres con 7 o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (PNC).

Tienen ingresos o condiciones que ya los excluyen del programa AUH.

Es importante aclarar que la Tarjeta Alimentar no se tramita: su otorgamiento es automático si se cumplen los criterios. Por eso, si no aparece reflejada en el sistema de ANSES, es porque el grupo familiar no reúne las condiciones.

ANSES: cómo cobrar la AUH

¿Cómo saber si te corresponde?

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social, podés consultar si estás incluido en los programas sociales activos. En caso contrario, el sistema informará que no tenés pagos asignados.

Algunos titulares de la AUH podrán cobrar un extra de $40.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya activó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2025. Este mes, por decisión del Gobierno Nacional, los montos fueron actualizados en línea con la inflación, según los indicadores del INDEC.

Uno de los beneficios que recibe este aumento es la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación clave para familias en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es garantizar que niños, niñas y adolescentes accedan a derechos fundamentales como la educación y la atención médica.

Para cobrar la AUH, es obligatorio presentar documentación que acredite el vínculo familiar y la identidad: DNI del adulto responsable y del menor, certificado de nacimiento, CUIL actualizado, y en muchos casos, demostrar que los ingresos del hogar no superan el tope fijado por la normativa vigente.

Por qué es indispensable la Libreta ANSES

Además, se exige cumplir con el calendario de vacunación y la asistencia escolar, requisitos que deben acreditarse anualmente mediante la Libreta AUH, un documento esencial para continuar recibiendo el beneficio y cobrar el 20% retenido mensualmente.

Este mes, ANSES también anunció tres pagos adicionales que acompañarán a los titulares de la AUH. Entre ellos se destaca el Complemento Leche, un refuerzo económico dirigido a familias con hijos de hasta 3 años, que busca fortalecer la seguridad alimentaria en una etapa fundamental del desarrollo infantil.