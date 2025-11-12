Cuánto sale Spotify Premium en noviembre 2025: el precio de cada plan

Valor de Spotify en Argentina

Desde septiembre, Spotify aplicó una actualización global en los valores de sus planes de suscripción, que alcanzó a usuarios de América Latina, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. La medida formó parte de la nueva estrategia internacional de la compañía para sostener su crecimiento, invertir en innovación tecnológica y adaptarse a las condiciones del mercado.

En noviembre, no hay aumentos confirmados en la Argentina. Por lo tanto, se mantienen los mismos valores que rigen desde septiembre:

Plan Individual: $3.299

Plan para Estudiantes: $1.799

Plan Dúo: $4.399

Plan Familiar: $5.499

Estos precios siguen vigentes durante noviembre y se aplican a todos los usuarios que abonan suscripciones en pesos argentinos, ya sea con tarjeta de crédito, débito o billeteras digitales.

Cuánto cuesta cada servicio de streaming

Qué incluye cada plan de Spotify Premium

Plan Individual

Una cuenta Premium personal.

Sin anuncios y con reproducción ilimitada.

Posibilidad de cancelar en cualquier momento.

Opción de pago mensual o único.

Plan para Estudiantes

Una cuenta Premium con descuento exclusivo.

Requiere verificación del estatus de estudiante.

Cancelación en cualquier momento.

Opción de pago mensual o único.

Plan Dúo

Dos cuentas Premium para personas que vivan en el mismo domicilio.

Sin anuncios y con listas compartidas.

Cancelación en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Plan Familiar

Hasta seis cuentas Premium bajo una misma dirección.

Posibilidad de bloquear contenido explícito.

Acceso a la app independiente Spotify Kids , diseñada para niños.

Cancelación en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Según informó Spotify, la modificación de tarifas de septiembre respondió a la necesidad de seguir innovando en productos y funciones, con foco en mejorar la experiencia del usuario.

Valor de Spotify en Argentina

Entre los ejes de inversión figuran:

El desarrollo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial .

La optimización de los sistemas de recomendación personalizada .

La expansión del catálogo de audiolibros, especialmente en mercados de habla hispana.

La compañía notificó a sus usuarios por correo electrónico sobre los nuevos valores y la fecha de implementación en cada país. Pese a haber registrado pérdidas por u$s100 millones en el segundo trimestre de 2025, Spotify logró incrementar un 11% su base de usuarios activos y un 11,6% su cantidad de suscriptores Premium en comparación con el año anterior.

Mientras tanto, Apple Music y Amazon Music continúan ofreciendo sonido en alta resolución sin costo adicional, una característica que Spotify todavía no incorporó, aunque se espera que la sume bajo un plan diferenciado y de mayor precio en los próximos meses. Para tener de referencia, Apple Music cuesta u$s6,49 para el plan individual.