Cuánto sale Spotify Premium en noviembre 2025: el precio de cada plan

Desde septiembre, Spotify aplicó una actualización global en los valores de sus planes de suscripción, que alcanzó a usuarios de América Latina, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. La medida formó parte de la nueva estrategia internacional de la compañía para sostener su crecimiento, invertir en innovación tecnológica y adaptarse a las condiciones del mercado.
En noviembre, no hay aumentos confirmados en la Argentina. Por lo tanto, se mantienen los mismos valores que rigen desde septiembre:
-
Plan Individual: $3.299
-
Plan para Estudiantes: $1.799
-
Plan Dúo: $4.399
-
Plan Familiar: $5.499
Estos precios siguen vigentes durante noviembre y se aplican a todos los usuarios que abonan suscripciones en pesos argentinos, ya sea con tarjeta de crédito, débito o billeteras digitales.
Qué incluye cada plan de Spotify Premium
Plan Individual
-
Una cuenta Premium personal.
-
Sin anuncios y con reproducción ilimitada.
-
Posibilidad de cancelar en cualquier momento.
-
Opción de pago mensual o único.
Plan para Estudiantes
-
Una cuenta Premium con descuento exclusivo.
-
Requiere verificación del estatus de estudiante.
-
Cancelación en cualquier momento.
-
Opción de pago mensual o único.
Plan Dúo
-
Dos cuentas Premium para personas que vivan en el mismo domicilio.
-
Sin anuncios y con listas compartidas.
-
Cancelación en cualquier momento.
-
Pago mensual o único.
Plan Familiar
-
Hasta seis cuentas Premium bajo una misma dirección.
-
Posibilidad de bloquear contenido explícito.
-
Acceso a la app independiente Spotify Kids, diseñada para niños.
-
Cancelación en cualquier momento.
-
Pago mensual o único.
Según informó Spotify, la modificación de tarifas de septiembre respondió a la necesidad de seguir innovando en productos y funciones, con foco en mejorar la experiencia del usuario.
Entre los ejes de inversión figuran:
-
El desarrollo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial.
-
La optimización de los sistemas de recomendación personalizada.
-
La expansión del catálogo de audiolibros, especialmente en mercados de habla hispana.
La compañía notificó a sus usuarios por correo electrónico sobre los nuevos valores y la fecha de implementación en cada país. Pese a haber registrado pérdidas por u$s100 millones en el segundo trimestre de 2025, Spotify logró incrementar un 11% su base de usuarios activos y un 11,6% su cantidad de suscriptores Premium en comparación con el año anterior.
Mientras tanto, Apple Music y Amazon Music continúan ofreciendo sonido en alta resolución sin costo adicional, una característica que Spotify todavía no incorporó, aunque se espera que la sume bajo un plan diferenciado y de mayor precio en los próximos meses. Para tener de referencia, Apple Music cuesta u$s6,49 para el plan individual.