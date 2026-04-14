Fuerte retracción de la actividad económica en Santa Cruz: encadena ocho meses consecutivos negativos

Luego de que se conociera que las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 0,6% interanual en marzo y acumulan una baja del 3,6% en el primer trimestre del año, el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, alertó por la caída de la actividad en la provincia al señalar que se registran "ocho meses consecutivos de variaciones negativas". "El último dato que tenemos es el de febrero, donde se registró una caída interanual de la actividad del 12,3% y un acumulado de al menos 11%”, detalló.

El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmó el escenario contractivo, con cinco de los siete sectores afectados. Las principales bajas a nivel nacional se registraron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En contrapartida, Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2%, y Farmacia mostró un alza del 1,1% interanual.

En ese panorama crítico como consecuencia de las medidas del Gobierno nacional, Polke advirtió por la gravedad de estos datos negativos. “La verdad que son números que realmente preocupan y esto nosotros lo hemos reflejado ante el gobierno provincial y es por eso que se ha declarado la emergencia PYME en el ámbito de toda la provincia”, dijo para manifestar un desesperado pedido a la administración de Claudio Vidal.

En diálogo con LU12 AM680, el presidente de la FESC explicó que se están gestionando medidas de alivio para el sector: “Hemos tenido semanas atrás una reunión con la gente de Servicio Públicos, la de ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos). Servicios Públicos informó que está vigente un plan de cuotas en 12 pagos para lo que es morosidad con respecto al pago de los servicios de energía eléctrica”.

En paralelo, también confirmó que se elevaron pedidos a Nación. “Nosotros le hemos pedido al Gobierno nacional, ya hemos emitido las comunicaciones para que se adhiera a esta ley y se efectivice la suspensión de embargos y planes de financiamiento al respecto de lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, principalmente lo que es el IVA, aporte, contribuciones, etcétera”, afirmó.

Santa Cruz en alerta: la crisis económica no da tregua y cierra un local por día en la provincia

La Federación Económica de Santa Cruz encendió las alarmas al señalar que la región registra el cierre diario de un comercio y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Según la entidad, las caídas interanuales se atribuyen a la pérdida salarial frente a la inflación y al aumento de los costos fijos de los comercios, como alquileres, impuestos y mantenimiento.

Consultado por esta tendencia que pone en jaque el futuro económico de cientos de comerciantes, Polke fue contundente: “Es una cuestión que no se puede frenar porque esto tiene que ver con la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la verdad que las provincias están en una situación crítica, el país está complicado, pero yo podría decir que hoy en Santa Cruz la crisis es mayor", apuntó.

Semanas atrás, el presidente de la FESC explicó que la desaparición de empresas genera un efecto negativo en cadena lo que afecta al propio municipio y la provincia. “Cuando se cae una actividad productiva genera desempleo y caída de la recaudación. Esto afecta también a las cuentas públicas de los municipios y de la provincia”, indicó.

En tanto, cuestionó la paralización de la obra pública: “Hoy estaba leyendo noticias que a las represas nuevamente le han cambiado el nombre, seguimos dando las vueltas, pero la reactivación de la obra no se produce. Ayudaría por lo menos a un sector de las localidades adyacentes, lo que es Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, pero la obra pública en Santa Cruz está casi totalmente paralizada, pero a eso agregar que no es solamente la obra pública, no hay sector en la economía de la provincia que esté bien”.