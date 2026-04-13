Cuánto gana un empleado bancario en abril 2026: el salario que cobran

Cuánto cobran los trabajadores bancarios con bono

Los trabajadores bancarios reciben en abril de 2026 una nueva actualización salarial, en línea con el esquema de recomposición atado a la inflación. El incremento es del 2,9%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, y se aplica sobre todas las remuneraciones del sector.

Según informó la Asociación Bancaria, este ajuste impacta tanto en los salarios básicos como en adicionales, sumas remunerativas y no remunerativas, consolidando una mejora acumulada del 5,9% en el primer bimestre del año.

Cuánto cobran los bancarios

Cuánto cobra un bancario en abril de 2026

Con la actualización vigente, el salario inicial de un trabajador bancario en abril asciende a:

$2.187.023,79

Este monto corresponde al ingreso base de un empleado que recién ingresa al sistema financiero. A partir de allí, el salario puede incrementarse según distintos adicionales contemplados en el convenio, como antigüedad, título, función o participación en ganancias.

Cómo impacta el aumento

El ajuste del 2,9% se aplica de forma integral sobre el salario, lo que permite sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. Desde el gremio destacan que el mecanismo de actualización mensual busca acompañar la evolución de los precios y evitar el deterioro de los ingresos reales.

Día del Bancario: cuánto se cobra con aumento

Además del salario mensual, los empleados del sector cuentan con una gratificación especial por el Día del Bancario, que también se actualiza en función de los acuerdos salariales.

En abril de 2026, el monto mínimo de este adicional se ubica en:

$1.949.656,06

Este valor puede variar según futuras revisiones paritarias.

Salarios bancarios en abril

Cómo sigue el calendario bancario

Durante abril, las entidades financieras operan con normalidad en los días hábiles, luego de los feriados de inicio de mes. Las próximas interrupciones en la atención en sucursales se darán en mayo, por el Día del Trabajador (1° de mayo) y el feriado del 25 de mayo.

En esas fechas, los bancos permanecerán cerrados, aunque seguirán funcionando los servicios digitales, como home banking, billeteras virtuales y pagos electrónicos.

En paralelo a la recomposición salarial, el sector financiero atraviesa un escenario de cambios estructurales. El sindicato expresó preocupación por la situación en algunas entidades, particularmente en el Banco Santander, donde denunciaron cierres de sucursales, despidos y modificaciones en las condiciones laborales. Con este nuevo acuerdo, los bancarios mantienen uno de los salarios más altos del país, apoyados en un esquema de actualización que sigue la inflación, aunque en un escenario desafiante para el sistema financiero.