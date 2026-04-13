Los demócratas estadounidenses celebran la derrota de Orbán, aliado de Trump

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llega para dirigirse a sus seguidores tras el anuncio de los resultados parciales de las elecciones parlamentarias en Budapest, Hungría

​Los demócratas estadounidenses celebraron el domingo la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mientras que los aliados del presidente Donald Trump y ‌sus compañeros republicanos mostraron reacciones ‌dispares ante la derrota del líder al que Trump había respaldado.

Trump había respaldado a Orbán en los días previos a las elecciones, llegando incluso a intervenir brevemente la semana pasada en un mitin de campaña en Hungría, cuando el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, llamó por teléfono a su jefe al subir al escenario.

Sin embargo, Orbán perdió el poder tras 16 años en el ​cargo, después de que ⁠los húngaros votaron en cifras récord a favor de una línea pro-UE ‌encabezada por su rival de centro-derecha, Peter Magyar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los parlamentarios estadounidenses de ⁠los dos principales partidos felicitaron a Magyar ⁠por su victoria.

Algunos demócratas interpretaron la derrota de Orbán como un presagio de lo que está por venir en las elecciones de mitad de mandato de ⁠noviembre en Estados Unidos.

"Presta atención, Donald Trump. Los aspirantes a dictadores acaban ​agotando su bienvenida", dijo el líder de la minoría ‌del Senado, Chuck Schumer.

"El autoritario de ‌extrema derecha Viktor Orbán ha perdido las elecciones. Los aduladores de Trump ⁠y los extremistas del MAGA en el Congreso son los siguientes en noviembre", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries.

Republicanos como el senador estadounidense Roger Wicker consideraron el resultado de ​las elecciones húngaras ‌como un rechazo al presidente ruso, Vladimir Putin, con quien Orbán había cultivado vínculos a lo largo de los años.

Wicker, un republicano de Misisipi que preside la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que los resultados demostraban que la población húngara rechazaba "la influencia ⁠maligna de Vladimir Putin" y "había decidido su propio futuro".

El propio Trump no mencionó las elecciones húngaras el domingo, a pesar de que se pronunció sobre diversos temas a través de publicaciones en redes sociales, una entrevista de televisión y una breve reunión con los periodistas.

Sin embargo, algunos de sus aliados pro-Orbán, como el magnate tecnológico Elon Musk, lamentaron el resultado.

"La organización de Soros se ha apoderado de Hungría", escribió ‌Musk en su plataforma de redes sociales X.

El multimillonario financiero y principal donante demócrata George Soros, un inmigrante húngaro en Estados Unidos, ha sido vilipendiado durante mucho tiempo por muchos conservadores.

Orbán ha estado en desacuerdo con la Unión Europea en una serie de cuestiones, incluida la guerra de Rusia en Ucrania.

Su autodenominada "democracia iliberal" se ‌ha hecho eco de las políticas promovidas por Trump, entre ellas una línea dura contra la inmigración, la hostilidad hacia las instituciones globales y los ataques a los medios ‌de comunicación y ⁠las universidades.

Orbán fue el primer líder europeo en apoyar a Trump durante su campaña presidencial de 2016.

Trump dijo la semana pasada ​que su Gobierno estaba dispuesto a "utilizar todo el poderío económico de Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría" si Orbán ganaba.

Con información de Reuters