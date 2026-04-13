Trump arremete contra el papa León, lo cataloga de "débil" en materia de delincuencia

Por Kanishka Singh
WASHINGTON, 12 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro ataque contra el papa León el domingo, tachándolo de "débil" en materia de delincuencia y de "pésimo" en política exterior, después de que el pontífice criticara sus políticas en materia de política exterior e inmigración.
"El papa León es DÉBIL en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", escribió Trump en una extensa publicación en Truth Social.
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León, conocido por elegir cuidadosamente sus palabras, se ha erigido en un crítico abierto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero.
El papa calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní. También ha pedido una "profunda reflexión" sobre el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos bajo el mandato del republicano.
"León debería comportarse como un papa", escribió Trump en su publicación, y más tarde dijo a periodistas que no era un "gran admirador" del pontífice.
Con información de Reuters