Pumas UNAM extiende racha sin perder en torneo mexicano de fútbol

Pumas UNAM extendió el domingo una racha sin sufrir derrotas a cinco partidos tras vencer 3-1 a Mazatlán en ‌la decimocuarta jornada del ‌torneo Clausura del fútbol mexicano.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no pierde desde el 3 de marzo cuando cayó 3-2 ante Toluca en la novena jornada, llegó a 27 puntos en el cuarto lugar general, cuatro unidades menos que el líder Guadalajara, manteniéndose dentro de la zona que da acceso ​a la postemporada o ⁠liguilla, instancia a la que clasifican los clubes que ocupan ‌los primeros ocho lugares de la tabla general al ⁠final de las 17 jornadas de ⁠la temporada regular.

"Creo que el equipo ha tenido un crecimiento ofensivamente, cada vez es más sólido, entiende a lo que juega y hoy ⁠vemos lapsos donde el equipo muestra lo que queremos ​y lo que pretendemos hacer, que además es ‌parte del plan. Estoy muy contento ‌e ilusionado y eso también se contagia", dijo el director ⁠técnico Efraín Juárez.

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"Tenemos sueños e ilusión, pero vamos paso a paso. Hasta el día de hoy somos el equipo más consistente porque solamente hay una derrota en este torneo, y ojalá así ​termine", agregó.

En ‌el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario, Pumas abrió el marcador a los cinco minutos por conducto del paraguayo Robert Morales, quien definió barriéndose en el área tras recibir un pase filtrado de Alan Medina.

El brasileño Juninho ⁠anotó el segundo gol a los 15 minutos cuando remató en el área chica un centro enviado desde el sector derecho.

Mazatlán descontó a los 36 minutos con un disparo de zurda dentro del área del chileno Josué Ovalle.

El tercer gol de Pumas lo anotó Guillermo Martínez a los 68 minutos cuando definió de zurda dentro del área tras controlar ‌un centro enviado por Uriel Antuna desde el sector derecho.

En el otro partido del domingo, el vigente campeón Toluca y Atlético de San Luis empataron 1-1 con goles del uruguayo Franco Rossi y del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro, respectivamente.

El sábado, América y Cruz Azul, ‌dos de los clubes más populares del fútbol mexicano, empataron 1-1 en el llamado "clásico joven", resultado con el que ambos equipos se mantienen en ‌zona que da ⁠acceso a la postemporada.

Tigres UANL goleó 4-1 a Guadalajara, Pachuca derrotó 4-2 a Santos Laguna, Querétaro venció 3-1 ​a Necaxa, mientras que Atlas y Monterrey empataron sin goles.

El viernes, León ganó 1-0 como visitante a Puebla, y Tijuana venció 2-1 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez.

Con información de Reuters