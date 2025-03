Cuánto gana un chofer de colectivo en marzo 2025: el salario que cobra con aumento

Colectivos: cuánto cobran los colectiveros

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobrarán el mismo sueldo que el mes anterior, ya que no se llegó a un acuerdo en las negociaciones paritarias. De esta manera, el salario básico se mantiene en $1.200.000 con posibilidad de que el Gobierno los congele hasta junio.

Paritarias de colectivos frenadas

Conflicto en las negociaciones paritarias

La falta de nuevos aumentos genera tensión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Gobierno, ya que los empresarios del transporte dependen en gran medida de los subsidios estatales, que representan el 70% de sus ingresos.

Además, la Secretaría de Trabajo podría frenar cualquier acuerdo que afecte los objetivos fiscales del Ministerio de Economía, lo que limita la capacidad de los empresarios para negociar futuros aumentos. El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, expresó su "total repudio". "Los salarios de los trabajadores no serán la variable del ajuste pretendida por las autoridades nacionales, que interviene en complicidad y connivencia con los empresarios, con trabajadores cada vez más y más pobres. Sin la adecuada recomposición salarial no habrá transporte. Los salarios son el sostén de nuestras familias, no los vamos a resignar. Con los trabajadores no se jode", advirtió.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informó que, entre enero y junio de 2025, el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires destinarán $172.221,6 millones mensuales en subsidios para los colectivos, lo que representa un incremento del 20% respecto a fines de 2024. De ese total, la Nación aportará $86.704,6 millones, con un aumento del 10%.

Por otro lado, la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) solicitó apoyo al Ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, debido a los atrasos en los pagos de los subsidios nacionales, que afectan la liquidación de los salarios de los choferes.

Ante esta situación, el gobierno bonaerense aplicó desde el 1 de marzo un incremento del 10% en la tarifa del boleto, para las líneas provinciales y municipales (numeradas del 200 al 749), equiparándola con el valor del pasaje en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuánto cuesta el boleto de colectivos en AMBA

Cuánto cuesta el boleto de colectivo

El gobierno bonaerense formalizó el incremento en el precio de los boletos de colectivos que operan en La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este mes, las tarifas se equiparan con las líneas porteñas, y el valor mínimo del pasaje es de $408,24 para viajes de hasta 3 kilómetros.

Si la tarjeta SUBE no está registrada, el costo del boleto puede alcanzar los $649,11. Además, quienes cuenten con tarifa social abonarán un valor menor, de $183,71 para el tramo mínimo.