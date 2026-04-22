Cuánto cobran de mano de obra los albañiles, oficiales y ayudantes en abril 2026

Los trabajadores de la construcción recibieron en abril una nueva actualización salarial tras el acuerdo alcanzado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción. El entendimiento incluyó aumentos escalonados sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas para marzo, abril y mayo.
Dentro del sector, uno de los datos más buscados es cuánto se cobra por mano de obra en tareas de albañilería, ya sea para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales o ayudantes. Los valores cambian según la categoría y la zona del país donde se realice la obra.
Salarios de la construcción: cuánto cobran por hora en abril 2026
Desde el 1° de abril rigen nuevos valores por hora para el personal comprendido en el convenio de la construcción. En la denominada Zona A, que incluye Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, las referencias quedaron de la siguiente manera:
|Categoría
|Valor por hora
|Oficial especializado
|$6.011
|Oficial
|$5.142
|Medio oficial
|$4.752
|Ayudante
|$4.374
Estos montos suelen utilizarse como base para presupuestos de mano de obra, reformas y trabajos particulares, aunque en obras privadas pueden variar según complejidad, ubicación y tipo de tarea.
Cuánto cobran oficiales y ayudantes según la zona
Además de la Zona A, el convenio establece diferencias salariales para regiones con mayores costos operativos o condiciones especiales.
Zona B
(La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)
|Categoría
|Valor por hora
|Oficial especializado
|$6.672
|Oficial
|$5.711
|Medio oficial
|$5.267
|Ayudante
|$4.877
Zona C
(Santa Cruz)
|Categoría
|Valor por hora
|Oficial especializado
|$9.228
|Oficial
|$8.652
|Medio oficial
|$8.349
|Ayudante
|$8.107
Zona C Austral
(Tierra del Fuego)
|Categoría
|Valor por hora
|Oficial especializado
|$12.022
|Oficial
|$10.284
|Medio oficial
|$9.504
|Ayudante
|$8.747
Sumas extra no remunerativas en abril 2026
Además del valor básico por hora, el acuerdo incorporó sumas mensuales extraordinarias que se pagan en dos cuotas quincenales. En Zona A, por ejemplo, los adicionales de abril fueron los siguientes:
|Categoría
|Suma no remunerativa
|Oficial especializado
|$99.800
|Oficial
|$91.000
|Medio oficial
|$83.500
|Ayudante
|$78.400
Esto mejora el ingreso total del trabajador registrado y también sirve como referencia para el mercado informal o independiente.
Cómo se usa la mano de obra en trabajos particulares
En refacciones de viviendas, ampliaciones o construcciones pequeñas, muchos albañiles y contratistas toman estos valores de convenio como referencia para cotizar jornales, semanas de trabajo o tareas específicas como levantar paredes, colocar pisos, revoques o techos.
Sin embargo, el precio final puede variar por varios factores:
- Dificultad técnica del trabajo
- Materiales y herramientas requeridas
- Cantidad de operarios necesarios
- Tiempo estimado de obra
- Ubicación del inmueble
- Urgencia del trabajo
El acuerdo vigente se extiende hasta fines de mayo de 2026. Además, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente para analizar la evolución económica del sector y definir nuevos ajustes salariales desde junio.