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Cuánto cobran de mano de obra los albañiles, oficiales y ayudantes en abril 2026

En abril de 2026, la mano de obra en construcción volvió a actualizarse. Un oficial cobra desde $5.142 por hora en Zona A y un ayudante desde $4.374, con adicionales extra según convenio.

22 de abril, 2026 | 12.18

Los trabajadores de la construcción recibieron en abril una nueva actualización salarial tras el acuerdo alcanzado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción. El entendimiento incluyó aumentos escalonados sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas para marzo, abril y mayo.

Dentro del sector, uno de los datos más buscados es cuánto se cobra por mano de obra en tareas de albañilería, ya sea para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales o ayudantes. Los valores cambian según la categoría y la zona del país donde se realice la obra.

Salarios de la construcción: cuánto cobran por hora en abril 2026

Desde el 1° de abril rigen nuevos valores por hora para el personal comprendido en el convenio de la construcción. En la denominada Zona A, que incluye Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, las referencias quedaron de la siguiente manera:

Categoría Valor por hora
Oficial especializado $6.011
Oficial $5.142
Medio oficial $4.752
Ayudante $4.374

Estos montos suelen utilizarse como base para presupuestos de mano de obra, reformas y trabajos particulares, aunque en obras privadas pueden variar según complejidad, ubicación y tipo de tarea.

Salarios con aumento en mayo

Cuánto cobran oficiales y ayudantes según la zona

Además de la Zona A, el convenio establece diferencias salariales para regiones con mayores costos operativos o condiciones especiales.

Zona B

(La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)

Categoría Valor por hora
Oficial especializado $6.672
Oficial $5.711
Medio oficial $5.267
Ayudante $4.877

Zona C

(Santa Cruz)

Categoría Valor por hora
Oficial especializado $9.228
Oficial $8.652
Medio oficial $8.349
Ayudante $8.107

Zona C Austral

(Tierra del Fuego)

Categoría Valor por hora
Oficial especializado $12.022
Oficial $10.284
Medio oficial $9.504
Ayudante $8.747

Sumas extra no remunerativas en abril 2026

Además del valor básico por hora, el acuerdo incorporó sumas mensuales extraordinarias que se pagan en dos cuotas quincenales. En Zona A, por ejemplo, los adicionales de abril fueron los siguientes:

Categoría Suma no remunerativa
Oficial especializado $99.800
Oficial $91.000
Medio oficial $83.500
Ayudante $78.400

Esto mejora el ingreso total del trabajador registrado y también sirve como referencia para el mercado informal o independiente.

Cuánto cobran los albañiles en mayo

Cómo se usa la mano de obra en trabajos particulares

En refacciones de viviendas, ampliaciones o construcciones pequeñas, muchos albañiles y contratistas toman estos valores de convenio como referencia para cotizar jornales, semanas de trabajo o tareas específicas como levantar paredes, colocar pisos, revoques o techos.

Sin embargo, el precio final puede variar por varios factores:

  • Dificultad técnica del trabajo
  • Materiales y herramientas requeridas
  • Cantidad de operarios necesarios
  • Tiempo estimado de obra
  • Ubicación del inmueble
  • Urgencia del trabajo

El acuerdo vigente se extiende hasta fines de mayo de 2026. Además, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente para analizar la evolución económica del sector y definir nuevos ajustes salariales desde junio.

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