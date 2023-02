Precios de la soja y el maíz con alzas en Rosario

Los precios de los granos cerraron con alzas en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que estuvo signada por los recortes en las estimaciones de producción realizadas por la entidad bursátil rosarina y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para la soja y el maíz en la Argentina, a causa de la sequía.

Las propuestas por la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones se ubicaron en $73.000 la tonelada, $500 por encima de los valores del martes.

En cuanto al maíz, el valor ofrecido abiertamente por el cereal disponible avanzó US$3 hasta US$ 258 la tonelada.

Por el maíz del próximo ciclo comercial, la posición de febrero cerró en US$ 258; marzo, US$ 255; abril, US$ 250; mayo, US$ 245; junio, US$ 230; julio, US$ 225; y agosto, US$ 215.

Por último, el girasol se negoció en US$ 390 la tonelada y el sorgo a US$ 260, mientras

que por el trigo no se registraron ofertas.

Con información de Télam