El maíz cotizó al alza y el trigo se mantuvo estable en Rosario

El mercado de granos de Rosario mostró hoy un reducido nivel de actividad en relación con las rondas previas, en una jornada con precios alcistas en maíz para las entregas cortas, cotizaciones estables y acotadas en trigo, y sin ofertas por el lado de la soja.

Puntualmente, el maíz con entrega en abril subió US$ 15 hasta US$ 250; y mayo escaló US$ 10 entre sesiones hasta US$ 245.

Por el cereal de cosecha tardía, se ofrecieron nuevamente US$ 225 por la mercadería con descarga en junio; mientras que julio volvió a ubicarse en US$ 215; y la posición agosto se posicionó en US$ 205, al igual que en la rueda anterior.

En el mercado del trigo, para la entrega de mercadería entre noviembre y enero del 2024 las ofertas de compra se sostuvieron en US$ 240 por tonelada.

En la jornada de hoy, en tanto, en el mercado de soja no se registraron ofrecimientos abiertos de compra para la adquisición de mercadería.

En cuanto al girasol se registraron cotizaciones estables, con ofertas por la mercadería con entrega inmediata que volvieron a encontrarse en US$ 330.

El mercado de sorgo presentó cotizaciones estables respecto del jueves. Para la descarga de mercadería entre abril y junio, se ofrecieron abiertamente US$ 245/t, mismo valor ofrecido en la anterior rueda de negociación.

En la rueda de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por cebada.

Con información de Télam