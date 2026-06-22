Retroceso laboral en Santa Fe por las políticas de Pullaro: 20 mil empleos menos y pymes a la deriva

Mientras los cuestionamientos hacia el gobierno de Maximiliano Pullaro por la falta de respuestas concretas frente al deterioro económico provincial crecen, un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) revela un marcado deterioro en los indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Santa Fe durante los primeros 28 meses de la gestión de Javier Milei. En términos totales, el empleo registrado cayó en 20.018 puestos de trabajo (-3,2%), retrocediendo de 632.761 a 612.743 operarios.

Los datos tomados en el período que abarca entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 reflejan una fuerte contracción tanto en el entramado empresarial como en los puestos de trabajo registrados. A partir de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el estudio privado enciende las alarmas: el universo de empresas con personal a cargo pasó de 50.674 a 47.656: esto marca que la provincia perdió 3.018 empleadores, una caída del 6% de su tejido productivo.

La crisis también se reflejó en una notable disminución de la fuerza laboral formal. Al desagregar por sectores, Enseñanza se posicionó como el rubro con mayor pérdida de empleos, con una baja de 9.738 puestos, equivalente a un retroceso del 13,9%. Le siguió la Industria manufacturera, que perdió 8.240 puestos de trabajo en el mismo período.

El sector más afectado por el cierre de unidades productivas fue el de Servicio de transporte y almacenamiento, que registró la mayor pérdida tanto en términos absolutos (-1.307 empleadores) como relativos (-20,8%). La pérdida persistente y acelerada de unidades productivas no constituye un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un entorno macroeconómico caracterizado por la debilidad del mercado interno y una mayor presión competitiva externa.

El informe destaca que el impacto es particularmente severo para los pequeños y medianos empleadores. Si se analiza por tamaño de firma, los empleadores de hasta 500 trabajadores concentraron la totalidad de la caída en el número de empresas, con 3.024 casos menos.

Por el contrario, las grandes firmas (más de 500 trabajadores) sumaron seis empleadores más que al inicio del período. En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, la tendencia es similar: el 90% de la caída total del empleo registrado (18.017 puestos) se produjo en empresas de hasta 500 trabajadores. En términos porcentuales, estas firmas disminuyeron su dotación en un 3,7%, una cifra considerablemente mayor al 1,4% de reducción de personal observado en las empresas de mayor envergadura.

Más de 1.300 locales vacíos, endeudamiento y recesión: la realidad económica que golpea a la ciudad de Santa Fe

Según los últimos datos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) provincial, ya se contabilizan 1.338 locales vacíos en la Capital. La entidad gremial empresarial advirtió que la coyuntura económica actual genera un escenario de “asfixia que ya impacta tanto en las finanzas como en la salud mental de los sectores más golpeados”.

A través de un comunicado, desde APYME afirmaron que “el endeudamiento dejó de ser una herramienta para el crecimiento y pasó a convertirse en una estrategia de subsistencia para miles de hogares y emprendimientos”. En esa misma línea, cargaron contra el modelo nacional y el apoyo del gobernador a sus políticas al señalar que “el problema radica en el sueldo, no en el crédito”.

La falta de liquidez en los hogares bajo la gestión de Milei decantó en un fenómeno alarmante. “Hoy el endeudamiento ya no es una herramienta de progreso sino que se ha convertido en una estrategia de pura subsistencia”, dice la entidad para graficar que muchas familias argentinas se encuentran al borde de la catástrofe.

La mora en el crédito a las familias volvió a subir en abril y alcanzó al 26,9% de las personas endeudadas dentro del sistema financiero ampliado. En total, 5,3 millones de personas registran mora tardía sobre un universo de 19,8 millones de deudores con algún tipo de crédito.