Quiénes cobran "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo) en mayo 2026: de cuánto es el monto

Cuánto se cobra en mayo de "Volver al Trabajo"

El programa “Volver al Trabajo”, una de las líneas que reemplazó al ex Potenciar Trabajo, continuará en mayo de 2026 con el mismo monto mensual que se viene pagando desde hace varios meses. La prestación se liquida a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social y laboral.

Mientras el Gobierno mantiene sin cambios el valor del programa, los beneficiarios esperan novedades sobre una eventual actualización del ingreso, en un contexto marcado por la inflación y el aumento del costo de vida.

Cuánto se cobra por Volver al Trabajo en mayo 2026

Durante mayo, quienes reciben el programa cobrarán $78.000, sin aumentos respecto de meses anteriores. El pago se acreditará directamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular y continuará administrándose a través de ANSES. Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no confirmó nuevas actualizaciones ni bonos extraordinarios para este programa social.

El cronograma previsto establece que el pago se realizará el viernes 8 de mayo de 2026. Como ocurre habitualmente, el dinero se depositará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Monto a cobrar "Volver al Trabajo"

Quiénes cobran Volver al Trabajo

El programa está orientado a personas que integraban el ex Potenciar Trabajo y que actualmente forman parte de esquemas de acompañamiento laboral y social.

Entre los grupos alcanzados aparecen:

Personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad.

Mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años.

Titulares provenientes de unidades de gestión del Poder Ejecutivo.

Personas que participan en programas de inclusión social y capacitación laboral.

El objetivo oficial es promover la reinserción laboral y acompañar a sectores con mayores dificultades de acceso al empleo formal.

Capital Humano: qué requisitos hay para mantener el beneficio del exPotenciar Trabajo

Para continuar cobrando el programa, los titulares deben cumplir determinadas condiciones establecidas por el Gobierno.

Entre los principales requisitos figuran:

Mantener actualizados los controles de salud.

Cumplir con el calendario de vacunación en menores a cargo.

Presentar certificados de escolaridad.

Participar en capacitaciones y cursos de formación.

Mantener actualizados los datos personales en ANSES.

El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la suspensión del beneficio.

Volver al Trabajo: cómo continúa el beneficio

Los beneficiarios pueden verificar si tienen acreditado el pago ingresando a:

Mi ANSES.

Mi Argentina.

Para realizar la consulta es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección “Mis Cobros”. Allí se puede consultar la fecha exacta de acreditación y las prestaciones activas correspondientes al mes de mayo.

El ex Potenciar Trabajo fue dividido en distintos programas durante la reorganización de los planes sociales impulsada por el Gobierno nacional. Actualmente, una de las principales líneas vigentes es “Volver al Trabajo”, enfocada en capacitación, formación y reinserción laboral. Otra parte de los beneficiarios pasó al programa “Acompañamiento Social”, destinado a sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.