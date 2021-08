Los créditos a pymes crecieron de 4 mil a 94.000 durante el mandato de Alberto Fernández

Lo reveló el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, quien inauguró la primera edición del Congreso de la Productividad y el Trabajo, que cerrará el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que la Argentina está en "un camino de recuperación que ya se ve" y avanza hacia "un modelo de desarrollo con justicia social y equidad territorial", al hablar en la apertura del Primer Congreso de la Producción y el Trabajo ante funcionarios y líderes de empresas y sindicatos.

Asimismo, Cafiero resaltó los números que acompañan los objetivos de la gestión al referirse al sector de las PyMEs, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del ministerio de Desarrollo Productivo: “Los dos últimos años del gobierno anterior se dieron 4.400 créditos a pymes, mientras que en este año y medio, nosotros llevamos dados 94.284 créditos a pymes y si contamos los créditos a los trabajadores y monotributistas, y a los trabajadores independientes y autónomos, hay que sumar 564 mil créditos otorgados”. Sostuvo además: “este es el cambio de prioridades, donde ponemos los recursos, donde el Estado es una pieza clave, que se queda y no se retira, sino que es motor del modelo de desarrollo y crecimiento con justicia social que queremos llevar adelante”.



"Es el desafío del presidente Alberto Fernández y que nos inculca permanentemente", dijo el funcionario en referencia al modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno nacional, y lo comparó con la administración de Mauricio Macri, a la que definió como de "especulación financiera" con "beneficios para unos pocos".



El Congreso, que se desarrolló en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, tuvo como expositores al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; al ministro de Economía, Martín Guzmán; y a los secretarios generales de la Uocra, Gerardo Martínez; y de la UOM, Antonio Caló, entre otros funcionarios, sindicalistas, empresarios y referentes de cámaras empresariales de diferentes sectores de la economía.



Cafiero sostuvo en su mensaje que "la industria es la nave insignia de la recuperación argentina", y remarcó que el sector "ya salió de la pandemia" y está "en niveles de actividad de prepandemia, superiores al 2020". Asimismo, señaló que la tasa de inversión "creció el 14% en el primer trimestre de este año", un dato que está en sintonía con "las prioridades que debe tener la Argentina para avanzar", que son "la producción y el empleo, para ir reduciendo la pobreza", según definió. "Ese modelo debe crear riqueza y oportunidades y debe distribuirse en el país a fin de acentuar el desarrollo y resolver asignaturas pendientes, con oportunidades y empleo, trabajo genuino, en blanco, bien remunerado, recuperar consumo y el salario", sostuvo.



Cafiero repudió el "modelo de especulación financiera" del Gobierno macrista, que estaba pensado "para unos pocos, un grupo selecto al que le iba bien", mientras "el resto de la Argentina lo miraba de afuera". "A partir de 2019, la sociedad y el pueblo argentino decidió ir hacia otro esquema más amplio, que abra fronteras y posibilidades", contrapuso respecto del Gobierno de Alberto Fernández.



En ese marco, y luego de un año y medio de pandemia, Cafiero destacó que el país "ya está en una recuperación" y "se ve", con la "expectativa de salida" a lo que dejó el anterior gobierno y profundizó la pandemia. "Son dos modelos visibles: uno fue hace dos años, y el otro es el que impulsa el gobierno del presidente Fernández", dijo, y aseguró que "ya se recuperó prácticamente el 94% del empleo que la pandemia destruyó", aunque aún quedan "actividades que no están funcionando a pleno y están rezagadas" entre las que mencionó "el turismo, espectáculos y gastronomía".



Por su parte, el secretario de Asuntos Estratégicos señaló que es necesario "empezar a hablar ya de una economía 4.1, que multiplica", basada en cuatro sectores que identificó como "el Estado, empresarios, el movimiento obrero organizado y la economía popular, en unión y armonía". En ese sentido, expresó que el congreso "es una muestra de lo que puede el diálogo social", aún cuando muchas veces a los que creen en el diálogo los catalogan de "ingenuos, de naif, de no estar pisando adecuadamente la realidad".



Beliz consideró que "el diálogo" conduce al "triunfo de una sociedad organizada que no piensa sólo en el conflicto, ni en la confrontación estéril, sino de lo que somos capaces de hacer los argentinos cuando trabajamos juntos". "Tenemos que ser capaces en la Argentina de hoy de poner en el centro el elemento multiplicador que no son solamente los seres humanos, sino la comunidad organizada, es la sociedad, la amistad social de la que nos habla el Papa Francisco", enfatizó.



Por su parte, el ministro Guzmán adelantó que la inflación de agosto será "más baja" que el 3% registrado en julio, advirtió sobre los "engaños" a los que apela la oposición sobre el origen de la deuda pública y afirmó que en la actualidad "estamos en una situación claramente positiva de recuperación económica". En ese contexto, explicó que luego del "pico alto de marzo, de 4,8%", la inflación "viene reduciéndose intermensualmente" y se espera que "continúe ocurriendo". Agregó que en particular para agosto, se está viendo "otro descenso en la tasa de inflación con respecto al mes de julio".