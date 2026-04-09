Préstamos de hasta $40 millones en abril: las personas que pueden acceder y las tasas de interés

Cómo acceder a préstamos personales de hasta $40 millones.

En abril de 2026, varios bancos del país ofrecen préstamos personales que pueden llegar hasta los $40.000.000. Estas entidades presentan distintas opciones de montos, plazos y condiciones, que varían según la relación del solicitante con el banco y su nivel de ingresos.

Sin embargo, este tipo de financiamiento no está exento de riesgos. En los últimos días, los bancos enfrentan un aumento en la morosidad, tanto en el segmento de empresas como en el de particulares. Esta situación genera inquietud en el sector financiero y en organismos oficiales, ya que el incumplimiento en el pago de préstamos afecta la estabilidad del sistema y limita el acceso al crédito para nuevos solicitantes.

Por eso, antes de pedir un préstamo personal de alto monto, resulta clave analizar con detalle la capacidad de repago. Los especialistas recomiendan evaluar cómo impactará la cuota mensual en el ingreso, prever posibles cambios en la economía personal y anticipar cualquier imprevisto que pueda complicar el cumplimiento de las obligaciones. Esta evaluación realista ayuda a evitar el sobreendeudamiento en un contexto donde la mora se mantiene en niveles elevados.

Cómo acceder a un préstamo de 40 millones de pesos

Los bancos que hacen públicas sus condiciones en sus sitios web ofrecen líneas de crédito con características y requisitos específicos. Para acceder a estos préstamos, los solicitantes deben presentar documentación que acredite su identidad, ingresos y situación laboral, cumpliendo con las normas establecidas por cada entidad.

Las tasas de interés varían mucho según el banco, el perfil crediticio del cliente, su vínculo con la entidad y la modalidad de solicitud. En general, los plazos máximos para pagar suelen oscilar entre 60 y 72 meses, aunque esto depende de cada banco y las condiciones particulares del solicitante.

El procedimiento para pedir un préstamo personal suele ser similar en las diferentes entidades, aunque con algunas diferencias en los detalles. Además, algunas entidades ofrecen beneficios extra para quienes cobran su sueldo o jubilación en ese banco.

Las condiciones de los bancos para acceder a préstamos son las siguientes:

Banco BBVA permite solicitar hasta $40.000.000 a través de canales digitales y hasta $70.000.000 para quienes gestionen el trámite en sucursal física.

permite solicitar hasta $40.000.000 a través de canales digitales y hasta $70.000.000 para quienes gestionen el trámite en sucursal física. Banco Nación ofrece préstamos personales de $40.000.000 dentro de un tope general que alcanza los $100.000.000, especialmente para empleados en relación de dependencia.

ofrece préstamos personales de $40.000.000 dentro de un tope general que alcanza los $100.000.000, especialmente para empleados en relación de dependencia. Banco Provincia contempla un monto máximo de $50.000.000 para sus préstamos personales, abierto a empleados del sector privado, trabajadores públicos y jubilados que reciban sus haberes en la entidad.

contempla un monto máximo de $50.000.000 para sus préstamos personales, abierto a empleados del sector privado, trabajadores públicos y jubilados que reciban sus haberes en la entidad. Banco Macro establece un límite de hasta $10.000.000 para la solicitud digital, condicionado a la calificación crediticia del solicitante.

establece un límite de hasta $10.000.000 para la solicitud digital, condicionado a la calificación crediticia del solicitante. Banco BBVA orienta su oferta a empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que ya operen con el banco. Los requisitos incluyen una edad de entre 18 y 74 años, antigüedad laboral de al menos 3 meses si el salario se acredita en BBVA, y un ingreso mínimo mensual de $308.200.

Banco Nación dirige sus préstamos personales a empleados en relación de dependencia. Los solicitantes que perciban su sueldo en la entidad acceden a condiciones preferenciales. El banco evalúa el nivel de endeudamiento total y establece como tope que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos netos.

dirige sus préstamos personales a empleados en relación de dependencia. Los solicitantes que perciban su sueldo en la entidad acceden a condiciones preferenciales. El banco evalúa el nivel de endeudamiento total y establece como tope que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos netos. Banco Provincia ofrece condiciones para empleados privados, trabajadores públicos y jubilados que cobren sus haberes en el banco. El tope máximo es de $50.000.000 y el plazo de devolución puede alcanzar los 72 meses. El trámite se realiza desde las plataformas digitales de la entidad.

ofrece condiciones para empleados privados, trabajadores públicos y jubilados que cobren sus haberes en el banco. El tope máximo es de $50.000.000 y el plazo de devolución puede alcanzar los 72 meses. El trámite se realiza desde las plataformas digitales de la entidad. Banco Macro permite solicitar préstamos personales siempre que el solicitante cobre su sueldo o jubilación en la entidad. El monto máximo digital es de $10.000.000, con un plazo de devolución de hasta 60 meses.