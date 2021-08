Inflación de julio 2021: cuáles fueron los productos más aumentaron ese mes

El rubro de alimentos y bebidas marcó un incremento superior al promedio general. Qué productos tuvieron mayores subas según el Indec.

Según el último informe del Indec, la inflación de julio se desaceleró nuevamente y fue del 3%. El rubro alimentos y bebidas marcó un incremento de 3,4% y tuvo un comportamiento dispar, en el que se destacó un menor incremento en los precios de carnes y derivados, y pan y cereales respecto a los meses previos.

“El incremento se explicó fundamentalmente por el aumento en Verduras, tubérculos y legumbres -donde se destacó, entre otros, el alza del precio del tomate-; Café, té, yerba y cacao; Aceites, grasas y manteca; Leche, productos lácteos y huevos; y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etcétera. Estos aumentos estuvieron parcialmente compensados por las bajas en Frutas en algunas regiones”, informó el organismo de estadísticas. Entre los alimentos que registraron las subas más importantes figuran: el tomate redondo por kilo, con un alza de 51,1%, seguido por el vino común por litro, con un incremento de 14,5% y por el yogur firme (en su presentación de 195 cc), con una suba de 10,9%..

Detrás aparecen la sal fina por kilo, con un aumento de 9%; la leche entera en polvo ( por 800 gramos) que subió un 7,9% y la yerba mate por kilo, con un incremento de 7%. La lista de los que más aumentaron en julio la completan las arvejas secas remojadas por 220 gramos, con un aumento del 6,9%; el queso pategras por kilo, el cual registró un incremento de 6,6%; la caja de cuatro hamburguesas (+5,9%) y la docena de huevos de gallina (+5,8%).

Por categoría, la inflación núcleo se ubicó en 3,1% mensual (vs. 3,6% en junio), mientras que los regulados lo hicieron en 1,4% mensual (vs. 3,2% en junio). En el mes, hubo aumentos de electricidad, colectivos, taxis y peajes en el interior. En cambio, los estacionales aumentaron hasta 4,9% mensual (vs 0,5% en junio) por subas en Verduras y en servicios turísticos y de recreación por las vacaciones de invierno

Por división, varios rubros redujeron su tasa de inflación y permitieron una desaceleración general. Entre ellos, se destacaron Comunicaciones (0,4% vs. 7,0% en junio), Indumentaria (1,2% vs. 3,5% en junio) que registró la menor inflación desde febrero 2020, Transporte (2,3% vs. 3,3% en junio), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,1% vs. 5,5% en junio) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,7% vs. 3,2% en junio).