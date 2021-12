El Brent roza los 80 dólares luego de la séptima jornada consecutiva de subas

El precio del barril de petróleo subió hoy levemente en Nueva York, luego de siete días consecutivos de alzas, como consecuencia de cortes en los bombeos en algunos países productores, lo que dejó al valor del Brent al borde de los US$ 80, en vísperas de fin de año y con la vista en la próxima reunión de la OPEP+.

El barril de la variedad WTI ganó 0,1% y cerró en US$ 76,60 mientras que el tipo Brent subió en igual proporción y se pactó en US$ 79,40, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).

Los precios del petróleo han aumentado en el último mes desde la caída inicial a fines de noviembre y acumulan una suba de casi 60% a lo largo de 2021.

El crudo está en camino hacia el mayor avance anual en más de una década, en el marco de un mercado que minimiza los efectos de la variante Ómicron.

El despliegue de vacunas aceleró la reapertura de las economías, impulsando el avance del petróleo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se reunirán el próximo martes, para evaluar el estado del mercado y revisar la política de suministro para 2022.

La OPEP+, tiene previsto decidir si procede con un aumento del bombeo en 400.000 barriles diarios para febrero, tras una continua disminución de los recortes récord realizados el año pasado.

Una fuente petrolera rusa y otras dos fuentes de la OPEP+ también indicaron que no se esperan cambios en el acuerdo la próxima semana.

En tanto, las negociaciones entre Occidente e Irán por el nuevo acuerdo nuclear permanecen estancadas en un cuarto intermedio desde antes de la Navidad y podrían reanudarse el lunes.

Si prospera un acuerdo con Teherán, la potencia persa podría incorporarse a la oferta de crudo y con ello morigerar los precios.

El mercado se movió de manera pesada luego de que se conocieran los cortes de suministro en Ecuador, Libia y Nigeria.

Por su parte, los contratos de gas natural registraron una fuerte caída de precios como consecuencia de un invierno más suave en el hemisferio norte. El millón de BTU cerró a 3,58 dólares lo que representa una baja del 7%.

Finalmente, el oro subió 0,7% y se negoció a 1.818 dólares por onza.

Con información de Télam