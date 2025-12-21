Francia construirá un nuevo portaaviones, dice Macron a tropas basadas en el Golfo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla con los medios a su llegada a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas

Por Florence Loeve y ‍Tassilo Hummel

PARÍS, 21 dic (Reuters) - El presidente Emmanuel Macron confirmó el domingo los planes para construir un nuevo portaaviones, ‍más grande y moderno, ⁠que sustituya al envejecido Charles de Gaulle y refuerce el poder marítimo de Francia.

Se prevé que el programa, conocido como "Porte-Avions Nouvelle Génération" (PANG), cueste unos 10.250 millones de euros (12.000 millones de dólares).

Según el Gobierno francés, el nuevo buque estará operativo en 2038, fecha prevista para la jubilación del portaaviones Charles de Gaulle. Los trabajos sobre los componentes de la propulsión nuclear comenzaron el año ‌pasado, y el pedido final debe realizarse con ⁠cargo al presupuesto de 2025.

El PANG, ⁠que sería el buque de guerra más grande jamás construido en Europa, es fundamental para la disuasión nuclear de Francia y el ‍impulso de Europa hacia una mayor autonomía de defensa en medio de la guerra de ⁠Rusia en Ucrania y la renuencia ‌del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a apoyar la seguridad del continente.

DISCURSO DE MACRON ANTE LAS TROPAS

Macron se dirigía a las tropas en una base militar francesa en Abu Dabi, situada cerca del Estrecho de Ormuz, un punto ‌crucial para ‌los flujos mundiales de petróleo.

"La decisión de lanzar este vasto programa fue tomada esta semana", dijo Macron, añadiendo que el proyecto impulsaría la base industrial de Francia, en particular las pequeñas y medianas empresas.

La ministra ​del Ejército, Catherine Vautrin, dijo en X que el portaaviones entraría en servicio en 2038 para reemplazar al Charles de Gaulle, que entró en servicio en 2001 tras 15 años de planificación y construcción.

Algunos legisladores franceses del centro y la izquierda moderada han sugerido recientemente que se posponga el proyecto de construcción de un ‍nuevo portaaviones debido a las tensas finanzas del Estado francés.

CAPACIDADES DE LOS PORTAAVIONES EUROPEOS

Francia, única potencia nuclear de la UE, es una de las pocas naciones europeas que posee un portaaviones, junto con Reino Unido, Italia y España.

Las capacidades europeas siguen siendo limitadas ​en comparación con la flota de 11 portaaviones de Estados Unidos y los tres de China.

"Los chinos acaban de desarrollar catapultas electromagnéticas ​para lanzar aviones", dijo el jefe de las fuerzas armadas Fabien Mandon al Senado en octubre, añadiendo que Francia ⁠comprará estos sistemas a Estados Unidos, ya que la producción nacional no es "compatible con nuestro calendario y control de costos".

(1 dólar = 0,8541 euros)

Con información de Reuters