“Trapitos” rechazan el estacionamiento medido e intentaron entrar al Concejo Deliberante

Una movilización de trabajadores de la economía popular terminó con disturbios frente al Concejo Deliberante de Quilmes. Efectivos de seguridad avanzaron sobre la columna de manifestantes. El Ejecutivo local difundió un comunicado titulado “Estacionamiento medido en Quilmes”, donde detalló la iniciativa en base a las reiteradas denuncias de vecinos por los inconvenientes generados por los cuidacoches.

La protesta fue encabezada por cuidacoches y trabajadores de la economía popular nucleados en la UTEP, quienes exigían ser escuchados antes de la votación de la ordenanza que busca privatizar el sistema de tránsito municipal. “Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos responden a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada”, denunciaron referentes de la organización desde el lugar de los hechos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El objetivo de la movilización era frenar la concesión del estacionamiento medido y las fotomultas a empresas vinculadas al empresario Leandro Camani, actualmente investigado por la Justicia Federal. Los manifestantes advirtieron que la respuesta desmedida de las fuerzas de seguridad busca disciplinar la protesta social para aprobar el proyecto “a cualquier costo”. “Exigimos el cese inmediato de la violencia y la urgente liberación de todos los compañeros detenidos. No vamos a permitir que se lleven puestos nuestros derechos a los tiros”, sentenciaron y denunciaron al gobierno municipal y las fuerzas de seguridad por las incidentes.

“Trapitos” rechazan el estacionamiento medido e intentaron entrar al Concejo Deliberante

Las organizaciones convocaron a la solidaridad de organismos de derechos humanos, sindicatos y medios de comunicación para visibilizar el accionar policial y frenar la escalada de violencia.

La respuesta del gobierno municipal de Quilmes

En paralelo, el Ejecutivo local difundió un comunicado titulado “Estacionamiento medido en Quilmes”, donde detalló la iniciativa en base a las reiteradas denuncias de vecinos por los inconvenientes generados por los cuidacoches. Según el texto oficial, el plan forma parte de un esquema integral de mejoramiento del tránsito y contempla la incorporación de los trabajadores preexistentes “en blanco, con obra social”. El municipio aclaró que no se adjudicará directamente a una cooperativa, como reclama el MTE, sino que se llamará a licitación “para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente”.

La medida municipal recibió apoyo de la Cámara Gastronómica que enfatizó que “acompaña y respalda las acciones orientadas al ordenamiento urbano en la localidad”.

En este sentido, se destacó el apoyo a la implementación y regulación del estacionamiento medido en horario nocturno en las zonas donde se concentran los locales gastronómicos. “Desde la Cámara Gastronómica consideramos que estas políticas contribuyen a generar un entorno urbano más ordenado, seguro y accesible, favoreciendo tanto la actividad comercial como la calidad de vida de la comunidad”, remarcó.