Marcela Feudale expuso una terrible doble vara y destrozó en vivo a Milei: "A los gritos".

La periodista y licenciada en historia Marcela Feudale realizó un durísimo editorial en su programa Oíd Mortales, que se emite por el canal de YouTube Cíclico, donde apuntó directamente contra la insensibilidad de Javier Milei y las políticas de ajuste del Gobierno.

La periodista marcó la contradicción de lo ocurrido esta semana, al señalar: "Muchas veces los argentinos han saltado en muecas de indignación ante, qué se yo, festejos de Cristina Fernández de Kirchner en oportunidades que creían inconvenientes".

"Sin embargo, en el día de ayer, el Presidente de la Nación estuvo a los gritos y saltando con sus adláteres del canal Carajo, en la calle y cantando loas de felicidad cuando apareció un chico de 21 años muerto, perteneciente a las Fuerzas Armadas, en la Quinta Presidencial de Olivos", agregó.

Más allá de la crítica por la actitud presidencial, Feudale profundizó en el impacto del modelo económico libertario. La conductora analizó que "desde el año 2023, el Gobierno nacional, cuando asumió su mando, decidió el desfinanciamiento de varios sectores, entre ellos la universidad pública, el Conicet, los jubilados, el Garrahan, las personas con discapacidad", advirtiendo cómo se fueron "sumando distintos sectores que se vieron afectados a lo largo del año".

El impacto de la falta de coparticipación

Para cerrar su análisis sobre la gestión de La Libertad Avanza, Feudale reflexionó sobre la complejidad de gobernar sin recursos y asfixiando a las provincias. Explicó que "cuando se va haciendo camino al andar, sin presupuesto y sin nada, los desfinanciamientos, las partidas de dinero y el no pagarle a los gobernadores a lo largo de los años la coparticipación, hace que realmente uno piense en qué difícil que es hacer funcionar la democracia con todos sus parámetros".