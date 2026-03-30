Cuánto cobran las empleadas domésticas en abril

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó los nuevos salarios del personal doméstico tras homologar el último acuerdo paritario mediante la Resolución 2/2026. De esta manera, quedaron establecidos los valores mínimos que rigen para febrero y marzo, y que sirven como referencia para abril de 2026, a la espera de una nueva revisión.

El esquema contempla incrementos escalonados: un aumento del 1,5% aplicado sobre los salarios de enero para el mes de febrero y otro 1,5% adicional sobre los valores de marzo, ya con carácter remunerativo. Con esta actualización, se consolidan los nuevos pisos salariales para todas las categorías del sector.

Personal doméstico: cuánto cobran de mínimo por hora en abril 2026

Los valores varían según la tarea realizada y si el trabajador se desempeña con retiro o sin retiro:

Supervisores/as (coordinación y control)

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensuales

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensuales

Personal para tareas específicas (cocineros/as y personal con idoneidad)

Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,67 mensuales

Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensuales

Caseros/as

Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensuales

Asistencia y cuidado de personas (cuidadoras/es)

Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensuales

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensuales

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento y cocina)

Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensuales

Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensuales

Salarios por hora confirmados en abril

Qué adicionales se suman al salario

Además del salario básico, el régimen contempla una serie de adicionales obligatorios que elevan el ingreso final:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual.

se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual. Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos en determinadas provincias del sur del país y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Bonos incorporados al salario

Otro punto relevante es que las sumas no remunerativas abonadas como bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025 se incorporaron de forma definitiva al salario básico desde enero de 2026. Estos montos, que variaban según la carga horaria (entre $8.000 y $20.000), pasaron a formar parte del haber mensual, elevando el piso salarial del sector.

Por el momento, la CNTCP no anunció una nueva revisión paritaria. Sin embargo, los valores podrían volver a actualizarse en los próximos meses en función de la evolución de la inflación y las condiciones económicas.

Cuánto cobra el personal doméstico en abril

Cómo registrar a una empleada doméstica

Registrar a una empleada doméstica en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es un paso esencial para formalizar la relación laboral y garantizar los derechos de la trabajadora. A continuación, se detallan los pasos y requisitos necesarios para realizar este trámite:

Requisitos previos