La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó los nuevos salarios del personal doméstico tras homologar el último acuerdo paritario mediante la Resolución 2/2026. De esta manera, quedaron establecidos los valores mínimos que rigen para febrero y marzo, y que sirven como referencia para abril de 2026, a la espera de una nueva revisión.
El esquema contempla incrementos escalonados: un aumento del 1,5% aplicado sobre los salarios de enero para el mes de febrero y otro 1,5% adicional sobre los valores de marzo, ya con carácter remunerativo. Con esta actualización, se consolidan los nuevos pisos salariales para todas las categorías del sector.
Personal doméstico: cuánto cobran de mínimo por hora en abril 2026
Los valores varían según la tarea realizada y si el trabajador se desempeña con retiro o sin retiro:
Supervisores/as (coordinación y control)
- Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensuales
- Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensuales
Personal para tareas específicas (cocineros/as y personal con idoneidad)
- Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,67 mensuales
- Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensuales
Caseros/as
- Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensuales
Asistencia y cuidado de personas (cuidadoras/es)
- Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensuales
- Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensuales
Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento y cocina)
- Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensuales
- Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensuales
Qué adicionales se suman al salario
Además del salario básico, el régimen contempla una serie de adicionales obligatorios que elevan el ingreso final:
- Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual.
- Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos en determinadas provincias del sur del país y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.
Bonos incorporados al salario
Otro punto relevante es que las sumas no remunerativas abonadas como bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025 se incorporaron de forma definitiva al salario básico desde enero de 2026. Estos montos, que variaban según la carga horaria (entre $8.000 y $20.000), pasaron a formar parte del haber mensual, elevando el piso salarial del sector.
Por el momento, la CNTCP no anunció una nueva revisión paritaria. Sin embargo, los valores podrían volver a actualizarse en los próximos meses en función de la evolución de la inflación y las condiciones económicas.
Cómo registrar a una empleada doméstica
Registrar a una empleada doméstica en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es un paso esencial para formalizar la relación laboral y garantizar los derechos de la trabajadora. A continuación, se detallan los pasos y requisitos necesarios para realizar este trámite:
Requisitos previos
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Clave Fiscal: el empleador debe contar con una Clave Fiscal de nivel 2 o superior. Si aún no la posee, puede obtenerla a través del portal de ARCA.
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Datos de la trabajadora: es necesario disponer de la siguiente información de la empleada:
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Número de CUIL.
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Nombre y apellido completos.
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Fecha de nacimiento.
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Domicilio.
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Obra social elegida (si no tiene una, se le asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares).
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Número de CBU (en caso de poseer cuenta bancaria).
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Número de teléfono.
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