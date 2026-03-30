Pascua 2026: advierten por aumentos de un 40% en roscas y huevos de chocolate

La Camara de Industriales Panaderos bonaerenses advirtió que las próximas Pascuas estarán marcadas por fuertes subas en los productos tradicionales, en un contexto de caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.

Según un relevamiento realizado junto al equipo económico de CIPAN, los costos de elaboración de roscas y huevos de chocolate aumentaron entre 35% y 40% respecto de 2025, una suba que se trasladará directamente a los precios al público.

De acuerdo con las estimaciones del sector, una rosca de Pascua costará entre $15.000 y $20.000, mientras que un huevo de chocolate chico se ubicará entre $8.000 y $10.000, valores que, advierten, quedarán fuera del alcance de muchas familias.

Desde la entidad señalaron que el escenario anticipa una nueva caída en las ventas, en línea con la retracción del consumo que se viene observando en los últimos meses.

“Este año va a ser peor que el anterior”, afirmó Martin Pinto, referente de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo, quien explicó que el aumento sostenido de los insumos complica cada vez más la posibilidad de ofrecer precios accesibles en una fecha clave para el sector.

La advertencia vuelve a poner en evidencia el impacto de la crisis sobre la producción y el consumo: no solo se encarecen los productos típicos de Pascua, sino que también se reduce el acceso de los hogares a consumos tradicionales, que históricamente formaban parte de la celebración.

Crisis en las panaderías: caída en las ventas y cierres

En los últimos dos años, las panaderías argentinas sufrieron una caída dramática en sus ventas, producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Esto llevó al cierre de 2.000 locales y a la pérdida de 16.000 puestos de trabajo.

La venta de pan descendió un 55 por ciento, mientras que la de facturas y tortas se desplomó un 85 por ciento en comparación con 2023. De las panaderías que cerraron desde 2023, 530 corresponden a la provincia de Buenos Aires, con Salta y Jujuy como las provincias más afectadas. En el conurbano bonaerense, los cierres se concentran en localidades como Lanús, José C. Paz, Merlo y San Miguel.

Pinto, Secretario General de la CIPAN, que representa a unas 17.000 panaderías, señaló al medio BAE Negocios que esta baja es muy fuerte. “Desde principios de año hasta ahora, la caída en la venta de pan es del 45%. Las facturas se venden muy poco y las tortas solo se hacen a pedido”, explicó.

Además, el sector enfrenta un aumento brutal en los costos. Después de una devaluación y la liberación de servicios y alquileres, los gastos mensuales se dispararon. Por ejemplo, en Merlo el alquiler pasó de $600.000 a $1.800.000, la luz de $50.000 a $1.500.000 y el gas de $80.000 a $1.700.000. El precio de una bolsa de harina de 25 kilos se elevó de $2.300 a $25.000.