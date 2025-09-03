Ranking de paritarias: cuáles son los sindicatos que cobran con aumento en septiembre 2025

Cuánto cobran los gremios.

Con la inflación de julio en 1,9% mensual y la presión del Gobierno de Javier Milei para que los gremios se ajusten a la pauta de 1% de incremento por mes, las negociaciones paritarias no se detuvieron durante agosto. Pese a tensiones con empresas, suspensiones y pagos de salarios en cuotas, los sindicatos lograron cerrar acuerdos que ahora impactan en los bolsillos de los trabajadores en septiembre de 2025.

El escenario es desigual: mientras algunos sectores apenas acompañan la inflación, otros lograron cláusulas de actualización automática o sumas fijas que amortiguan la pérdida de poder adquisitivo.

Estatales nacionales y bonaerenses

Administración Pública Nacional : la oferta oficial incluyó 7,5% escalonado hasta noviembre. Para septiembre corresponde un 1,2% adicional , más una suma fija de $20.000. Fue aceptado por UPCN, pero rechazado por ATE.

Provincia de Buenos Aires: los estatales bonaerenses, junto a docentes (FUDB), judiciales (AJB) y profesionales de la salud (CICOP), obtuvieron un 5% sobre julio, dividido en dos cuotas: la segunda de 2,5% llega en octubre.

Comercio y turismo

Empleados de Comercio (FAECyS) : suba 1% mensual entre julio y diciembre , más $40.000 no remunerativos que se pagan hasta fin de año. Desde enero 2026, esa suma se incorpora al básico.

Agencias de Turismo: mismo esquema que comercio, con un retroactivo de $35.000 en mayo y luego $40.000 mensuales hasta enero, cuando también se integran al salario.

Gastronomía y hotelería

UTHGRA y FEHGRA: acuerdo escalonado junio-septiembre con aumentos sobre todas las categorías. En agosto, el sueldo mínimo de la Categoría 1 ya fue de $770.804 más $29.925 no remunerativos, base sobre la cual se calculan los adicionales en septiembre.

Trabajo doméstico

Empleadas domésticas: ajuste del 1% adicional en septiembre, además de una suma no remunerativa proporcional a las horas semanales trabajadas.

Construcción

UOCRA : aumento del 1,1% mensual en julio y agosto , con impacto acumulativo en septiembre. Se agregan sumas extraordinarias entre $40.000 y $48.000 según categoría y zona.

UECARA (capataces y administrativos): 1,1% mensual más montos fijos: $48.000 para capataces, $46.000 para administrativos, $42.000 para técnicos y $40.000 para maestranza.

Transporte

Colectiveros (UTA, corta y media distancia AMBA): en septiembre se consolidan los viáticos diarios en $12.500 y el ingreso mensual estimado en torno a $1,6 millones. En noviembre, el básico subirá a $1,37 millones, con ajustes por antigüedad.

Estaciones de servicio

SOESGyPE: incrementos del 1% mensual junio-agosto, con recomposición adicional según el IPC para no quedar por debajo de la inflación.

Salud y sanidad

FATSA y ATSA: aumento del 1,7% en septiembre sobre los básicos vigentes, más el mantenimiento de la suma no remunerativa de $60.000. Se suma además un bono especial por el Día de la Sanidad.

Bancarios

La Bancaria: mantiene el esquema atado al IPC. Con el dato de julio (+1,9%), los salarios se actualizan automáticamente en septiembre, llevando el sueldo inicial a casi $1,9 millones más participación en ganancias.

Controladores aéreos

ATEPSA: septiembre incorpora un 1,2% más un 4% adicional, acumulado sobre los salarios de agosto.

Metalúrgicos y mecánicos

UOM (metalmecánica) : septiembre se liquida un 3,14% adicional más sumas extraordinarias.

SMATA (automotrices): acuerdo trimestral de 6% entre julio y septiembre, más pago por eficiencia y productividad equivalente a casi 6 horas del básico mensual.

Plásticos y seguridad privada

UOYEP (plásticos) : incremento del 1% mensual , en septiembre se cobra la última cuota.

UPSRA (seguridad privada): aumento del 0,8% en septiembre, con revisión en el último trimestre.

Seguros y farmacia

Sindicato del Seguro : paritarias con tramos de 2,5% en septiembre para la rama de capitalización y ahorro, además de subas previas para ART y seguros generales.

FATFA (farmacias): septiembre suma un incremento sobre el mes anterior, más el pago de un bono trimestral.

