Ranking de paritarias: cuáles son los sindicatos que cobran con aumento en septiembre 2025

Con la inflación de julio en 1,9% mensual y la presión del Gobierno de Javier Milei para que los gremios se ajusten a la pauta de 1% de incremento por mes, las negociaciones paritarias no se detuvieron durante agosto. Pese a tensiones con empresas, suspensiones y pagos de salarios en cuotas, los sindicatos lograron cerrar acuerdos que ahora impactan en los bolsillos de los trabajadores en septiembre de 2025.
El escenario es desigual: mientras algunos sectores apenas acompañan la inflación, otros lograron cláusulas de actualización automática o sumas fijas que amortiguan la pérdida de poder adquisitivo.
Estatales nacionales y bonaerenses
Administración Pública Nacional: la oferta oficial incluyó 7,5% escalonado hasta noviembre. Para septiembre corresponde un 1,2% adicional, más una suma fija de $20.000. Fue aceptado por UPCN, pero rechazado por ATE.
Provincia de Buenos Aires: los estatales bonaerenses, junto a docentes (FUDB), judiciales (AJB) y profesionales de la salud (CICOP), obtuvieron un 5% sobre julio, dividido en dos cuotas: la segunda de 2,5% llega en octubre.
Comercio y turismo
Empleados de Comercio (FAECyS): suba 1% mensual entre julio y diciembre, más $40.000 no remunerativos que se pagan hasta fin de año. Desde enero 2026, esa suma se incorpora al básico.
Agencias de Turismo: mismo esquema que comercio, con un retroactivo de $35.000 en mayo y luego $40.000 mensuales hasta enero, cuando también se integran al salario.
Gastronomía y hotelería
UTHGRA y FEHGRA: acuerdo escalonado junio-septiembre con aumentos sobre todas las categorías. En agosto, el sueldo mínimo de la Categoría 1 ya fue de $770.804 más $29.925 no remunerativos, base sobre la cual se calculan los adicionales en septiembre.
Trabajo doméstico
Empleadas domésticas: ajuste del 1% adicional en septiembre, además de una suma no remunerativa proporcional a las horas semanales trabajadas.
Construcción
UOCRA: aumento del 1,1% mensual en julio y agosto, con impacto acumulativo en septiembre. Se agregan sumas extraordinarias entre $40.000 y $48.000 según categoría y zona.
UECARA (capataces y administrativos): 1,1% mensual más montos fijos: $48.000 para capataces, $46.000 para administrativos, $42.000 para técnicos y $40.000 para maestranza.
Transporte
Colectiveros (UTA, corta y media distancia AMBA): en septiembre se consolidan los viáticos diarios en $12.500 y el ingreso mensual estimado en torno a $1,6 millones. En noviembre, el básico subirá a $1,37 millones, con ajustes por antigüedad.
Estaciones de servicio
SOESGyPE: incrementos del 1% mensual junio-agosto, con recomposición adicional según el IPC para no quedar por debajo de la inflación.
Salud y sanidad
FATSA y ATSA: aumento del 1,7% en septiembre sobre los básicos vigentes, más el mantenimiento de la suma no remunerativa de $60.000. Se suma además un bono especial por el Día de la Sanidad.
Bancarios
La Bancaria: mantiene el esquema atado al IPC. Con el dato de julio (+1,9%), los salarios se actualizan automáticamente en septiembre, llevando el sueldo inicial a casi $1,9 millones más participación en ganancias.
Controladores aéreos
ATEPSA: septiembre incorpora un 1,2% más un 4% adicional, acumulado sobre los salarios de agosto.
Metalúrgicos y mecánicos
UOM (metalmecánica): septiembre se liquida un 3,14% adicional más sumas extraordinarias.
SMATA (automotrices): acuerdo trimestral de 6% entre julio y septiembre, más pago por eficiencia y productividad equivalente a casi 6 horas del básico mensual.
Plásticos y seguridad privada
UOYEP (plásticos): incremento del 1% mensual, en septiembre se cobra la última cuota.
UPSRA (seguridad privada): aumento del 0,8% en septiembre, con revisión en el último trimestre.
Seguros y farmacia
Sindicato del Seguro: paritarias con tramos de 2,5% en septiembre para la rama de capitalización y ahorro, además de subas previas para ART y seguros generales.
FATFA (farmacias): septiembre suma un incremento sobre el mes anterior, más el pago de un bono trimestral.
Otros gremios con aumentos en septiembre
Recibidores de granos (URGARA): suba del 1,6% en septiembre.
UTEDYC (entidades deportivas y civiles): aumento del 2,5% en septiembre para clubes de AFA, y entre 2% y 2,5% en mutuales, clubes de campo y gimnasios.
Encargados de edificios (FATERYH): ya venían con aumentos acumulativos y en septiembre mantienen el bono de $50.000.
UATRE (rurales): aumento del 3,7% en agosto, con arrastre a septiembre.
Pasteleros y comida rápida: septiembre incorpora 1% de suba al básico más otra suma no remunerativa del mismo porcentaje.
Mineros (AOMA): rama abrasivos y piedras esmeriles, aumento del 2,5% en septiembre.
Fesitcara (carnes): suba del 1,9% en septiembre, con suma fija de $20.000.
SATSAID (televisión): septiembre aplica un 10% de aumento total sobre los básicos de junio.