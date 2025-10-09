Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en octubre 2025 y el salario que gana

Cuanto cobra un empleado de la UTA

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a cobrar en octubre con un nuevo aumento salarial, en el marco del acuerdo paritario firmado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector.

El convenio, encuadrado bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73, estableció una actualización escalonada de los haberes que se viene aplicando mes a mes desde julio, con el objetivo de recomponer los ingresos frente al avance de la inflación y el aumento del costo de vida.

Cuánto cobra un colectivero en octubre

El salario de los choferes en octubre 2025

Con el último tramo del acuerdo vigente, el sueldo básico de los colectiveros en el AMBA alcanzó los $1.612.000 en octubre de 2025. Este monto corresponde al salario base sin adicionales, por lo que puede variar según antigüedad, horas extras, viáticos y condiciones de trabajo.

Además, el entendimiento prevé una nueva actualización en noviembre de 2025, cuando el básico pasará a $1.682.000, completando así el esquema de aumentos pautado entre las partes.

La negociación fue encabezada por la conducción nacional de la UTA, en representación de los trabajadores, y contó con la participación de las principales cámaras empresarias del transporte urbano:

Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)

Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP)

Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA)

Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA)

Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA)

El acuerdo tiene vigencia para los choferes que prestan servicio en líneas de corta y media distancia del AMBA, un área donde el sistema de subsidios estatales y la estructura de costos difieren de las del interior del país. Por este motivo, las paritarias del transporte urbano en el Gran Buenos Aires suelen cerrarse en fechas distintas a las de otras jurisdicciones.

Salarios de los colectiveros

Desde la UTA remarcaron que las paritarias seguirán abiertas a revisión en caso de que la inflación supere los incrementos previstos. El gremio sostiene que los aumentos firmados en 2025 buscan preservar el poder de compra de los trabajadores del transporte, uno de los sectores más afectados por el encarecimiento de los bienes básicos y los servicios.

