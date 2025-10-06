AMBA: así podés viajar gratis en colectivos durante octubre 2025

La promoción permite un máximo de 6 viajes bonificados por día.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) extendió a octubre 2025 el beneficio de reintegro del 100 por ciento del valor del boleto de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La promoción lanzada en mayo, garantiza a los usuarios viajes totalmente bonificados para quienes abonen a través de la opción "Viajar con QR" dentro de la sección “Tu Billetera” de la app BNA.

El atajo se muestra como paliativo ante el reciente incremento del 3,9% aplicado desde el miércoles 1° en 30 líneas que prestan servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las otras enumeradas del 200 en adelante con jurisdicción en territorio bonaerense.

¿Cómo viajar gratis en colectivos durante octubre 2025?

Para acceder al beneficio del Banco Nación, los usuarios deben ingresar a la función “Viajar con QR” dentro de la sección “Tu Billetera” de la app BNA+. El código generado deberá ser acercado al validador SUBE al momento de abonar el viaje.

La promoción permite un máximo de 6 viajes bonificados por día, con un límite de dos pagos por terminal habilitada. El reintegro se acreditará en la cuenta asociada a la aplicación en un plazo de hasta 30 días.

¿Cuáles son las líneas de colectivos que se pueden viajar gratis en octubre 2025?

El beneficio del Banco Nación para viajar gratis en octubre 2025 se puede utilizar en más de 20 líneas que circulan en el AMBA:

1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 56 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 76 | 84 | 90 | 91 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 106 | 107 | 108 | 109 | 115 | 117 | 118 | 132 | 134 | 135 | 146 | 150 | 151 | 161 | 164 | 181 | 185 | 188 | 205 | 271 | 283 | 288 | 299 | 311 | 312 | 329 | 373 | 384 | 422 | 500 | 523 | 501G | 570.

Además, la promoción también rige para algunas localidades del interior del país.

Buenos Aires | Azul

Líneas: 501 | 502 | 503

Buenos Aires | Tandil

Líneas: 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505

Buenos Aires | Torquinst

Línea: 1

Córdoba | Capital

Líneas: 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 600 | 601 | A | A1 | B | B1 | B26 | B60 | B80 | C | C1 | C2 | SERVICIO ESPECIAL AEROPUERTO

Córdoba | Río Cuarto

Líneas: RAMAL E | RAMAL F | RAMAL G | RAMAL H | RAMAL I | RAMAL J | RAMAL K | RAMAL L RAMAL M | RAMAL N | RAMAL O | RAMAL P | RAMAL Q | RAMAL RED | RAMAL U | TRONCAL A |TRONCAL B | TRONCAL C | TRONCAL D.

Jujuy | Capital

Líneas: 3A | 6 | 8 | 8A | 8B | 9 | 9A | 9B | 9C | 9D | 15 | 15A | 20 | 25 | 25A | 25B | 25C | 45 | 45A | 47 | 50 | 50A | 52 | 60 | 91 | 92

Mendoza | Capital

Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874

Mendoza | San Rafael

Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A

Neuquén | Capital

Líneas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Santa Fe | Rafaela

Líneas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B

Santa Fe | Rosario

Líneas: 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 110 | 112 | 113 | 115 | 116 | 120 | 121 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 NEGRA | 133 VERDE | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 NEGRA | 143 ROJA | 144 NEGRA | 145 CABIN | 145 SOLDIN | 146 | 153 | 153 | 102 NEGRA | 102 ROJA | 115 Aeropuerto | LINEA DE LA COSTA | LINEA ENLACE AVELLANEDA OESTE | LINEA ENLACE NOROESTE | LINEA ENLACE SANTA LUCIA | LINEA RONDA CUR SUR | Linea K | Linea Q

San Luís | Capital

Líneas: A | BCG | D | E | E1 | F | H | I | N | R | OK | P | T | U

Tucumán | Capital

Líneas: 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 19 |