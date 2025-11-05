Paritarias camioneros en Argentina: aumento para noviembre 2025 y el salario que cobran

Cuánto cobran los camioneros

El Sindicato de Camioneros acordó una nueva actualización salarial que impactará en los haberes de noviembre de 2025. Según lo establecido en el convenio validado por el Ministerio de Capital Humano, los trabajadores del sector recibirán un aumento del 1%, que alcanza a todas las categorías del transporte de cargas.

El incremento forma parte del acuerdo paritario firmado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias FADEEAC, FAETyL y CATAC, dentro de una pauta que contempla una suba total del 6,3% en seis tramos. Además, se incorporan bonificaciones especiales y contribuciones adicionales destinadas a fortalecer la obra social OSCHOCA.

Camineros: cómo sigue el esquema de aumentos

Los ajustes mensuales previstos en la paritaria se aplican de la siguiente manera:

Septiembre 2025: +1,2%

Octubre 2025: +1,1%

Noviembre 2025: +1%

Diciembre 2025: +1%

Enero 2026: +1%

Febrero 2026: +1%

En paralelo, los trabajadores recibieron en septiembre un bono no remunerativo de $25.000 y cobrarán una asignación extraordinaria de $840.000 en cuatro cuotas a partir de enero de 2026. La próxima revisión salarial fue pactada para diciembre de este año.

Salarios camioneros

Cuánto cobran los camioneros en noviembre de 2025

Con el aumento del 1%, los salarios básicos del sector quedan conformados de la siguiente manera:

Chofer de 1ª categoría: $833.801,99

Chofer de 2ª categoría: $818.943,31

Chofer de 3ª categoría: $804.069,60

Chofer de grúa hasta 10 t: $848.666,90

Chofer de grúa de más de 300 t: $1.519.810,77

Encargado: $783.656,19

Oficial completo de taller: $880.517,17

Administrativo de 1ª categoría: $829.743,42

Administrativo de 4ª categoría: $754.231,12

Estos montos no incluyen viáticos, adicionales ni horas extras. En la práctica, un chofer de primera supera los $830.000, mientras que un operador de grúa pesada ronda $1,5 millones mensuales.

Cuánto cobran los camioneros en noviembre

Adicionales y viáticos

El convenio actualiza también los adicionales y viáticos, entre ellos:

Antigüedad: 1% por año trabajado (tope del 30%)

Vacaciones: $18.958,61 por día

Chofer de bitren: $524.448,89 mensuales

Viático por kilómetro: $64,93

Viático por permanencia (larga distancia): $43.827,07

Aportes a la obra social

Por último, se mantiene el aporte patronal adicional destinado a OSCHOCA:

$20.000 mensuales entre septiembre y noviembre de 2025

$22.000 mensuales entre diciembre y febrero de 2026

Desde el gremio señalaron que este refuerzo es clave para sostener la cobertura médica frente al aumento de los costos en salud.

Con este nuevo aumento, el Sindicato de Camioneros reafirma su política de actualización salarial gradual, combinando incrementos mensuales con sumas fijas y cláusulas de revisión periódica. La próxima revisión paritaria en diciembre de 2025 será clave para definir los salarios del primer trimestre de 2026 y mantener la coherencia entre ingresos y costo de vida.

En noviembre, los camioneros perciben salarios básicos que superan los $830.000 en la mayoría de las categorías, a lo que se suman adicionales, viáticos y el bono fijo mensual, consolidando así una de las escalas salariales más elevadas del sector sindical argentino.