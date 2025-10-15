Cuánto cobra un camionero en Argentina en octubre 2025: el salario que gana

Camioneros: cuánto cobran en octubre hasta febrero

En este mes los trabajadores camioneros perciben un nuevo aumento salarial del 1,1%, correspondiente al último tramo de la paritaria firmada entre el Sindicato de Choferes de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Este incremento forma parte del esquema de ajustes mensuales acordado entre el gremio y el Gobierno, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios y acompañar la dinámica inflacionaria.

Cuánto cobran los camioneros en octubre

Camioneros: aumentos mensuales pactados hasta febrero de 2026

El acuerdo vigente prevé subas consecutivas del 1% mensual hasta febrero de 2026. De esta manera, la pauta de incrementos queda conformada del siguiente modo:

Octubre 2025: +1,1%

Noviembre 2025: +1%

Diciembre 2025: +1%

Enero 2026: +1%

Febrero 2026: +1%

Además, las partes volverán a revisar las escalas salariales en diciembre de 2025, cuando se analizará el impacto de la inflación y la situación económica general. Según el acta firmada, el acuerdo busca “fortalecer la participación activa de todos los sectores involucrados, consolidar un mercado laboral sólido y proteger los ingresos del gremio”.

Salarios camioneros actualizados en octubre

A partir del aumento de octubre, los camioneros también perciben una suma fija adicional de $22.000, que se incorpora al salario básico de convenio. Los valores varían según la rama y categoría de actividad:

Choferes de Camión

1ª Categoría: $833.588,61

2ª Categoría: $817.192,72

3ª Categoría: $804.648,31

Choferes de Grúas Móviles

Grúa H/10 T: $847.968,54

Grúa +300 T: $1.491.642,42

Encargado / Recibidor y/o Clasificador de Guías: $777.508,91

Personal Operativo de Clearing

Operador de 1ª Categoría: $831.132,94

Distribuidor Domiciliario: $808.012,31

Transporte de Caudales

Chofer de Unidad Blindada: $833.891,04

Personal de Taller y Mantenimiento

Oficial Completo de Taller: $879.060,54

Oficial Gomero: $836.825,97

Personal Administrativo

Administrativo de 1ª Categoría: $829.616,11

Administrativo de 4ª Categoría: $756.148,56

Los valores por día, horas extras y viáticos no incluyen la suma fija de $22.000, ya que se trata de un monto mensual. En estos ítems solo se aplica el incremento del 1,1% correspondiente a octubre.

Salarios de los camioneros

Adicionales y valores diarios

A. Adicionales

Antigüedad: 1% por año de servicio sobre la remuneración total (con tope del 30%).

Vacaciones: $18.958,61 por cada día de vacaciones gozadas.

Choferes de Primera (Bitren): $524.448,89 mensuales.

B. Valores diarios (Choferes de Camión)

1ª Categoría: $33.815,10

2ª Categoría: $33.214,14

3ª Categoría: $32.609,40

Con este nuevo aumento, el Sindicato de Camioneros reafirma su política de actualización salarial gradual, combinando incrementos mensuales con sumas fijas y cláusulas de revisión periódica. La próxima revisión paritaria en diciembre de 2025 será clave para definir los salarios del primer trimestre de 2026 y mantener la coherencia entre ingresos y costo de vida.

En octubre de 2025, los camioneros perciben salarios básicos que superan los $830.000 en la mayoría de las categorías, a lo que se suman adicionales, viáticos y el bono fijo mensual, consolidando así una de las escalas salariales más elevadas del sector sindical argentino.