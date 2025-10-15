Cuánto cobra un camionero en Argentina en octubre 2025: el salario que gana

En este mes los trabajadores camioneros perciben un nuevo aumento salarial del 1,1%, correspondiente al último tramo de la paritaria firmada entre el Sindicato de Choferes de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Este incremento forma parte del esquema de ajustes mensuales acordado entre el gremio y el Gobierno, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios y acompañar la dinámica inflacionaria.
Camioneros: aumentos mensuales pactados hasta febrero de 2026
El acuerdo vigente prevé subas consecutivas del 1% mensual hasta febrero de 2026. De esta manera, la pauta de incrementos queda conformada del siguiente modo:
-
Octubre 2025: +1,1%
-
Noviembre 2025: +1%
-
Diciembre 2025: +1%
-
Enero 2026: +1%
-
Febrero 2026: +1%
Además, las partes volverán a revisar las escalas salariales en diciembre de 2025, cuando se analizará el impacto de la inflación y la situación económica general. Según el acta firmada, el acuerdo busca “fortalecer la participación activa de todos los sectores involucrados, consolidar un mercado laboral sólido y proteger los ingresos del gremio”.
Salarios camioneros actualizados en octubre
A partir del aumento de octubre, los camioneros también perciben una suma fija adicional de $22.000, que se incorpora al salario básico de convenio. Los valores varían según la rama y categoría de actividad:
Choferes de Camión
-
1ª Categoría: $833.588,61
-
2ª Categoría: $817.192,72
-
3ª Categoría: $804.648,31
Choferes de Grúas Móviles
-
Grúa H/10 T: $847.968,54
-
Grúa +300 T: $1.491.642,42
-
Encargado / Recibidor y/o Clasificador de Guías: $777.508,91
Personal Operativo de Clearing
-
Operador de 1ª Categoría: $831.132,94
-
Distribuidor Domiciliario: $808.012,31
Transporte de Caudales
-
Chofer de Unidad Blindada: $833.891,04
Personal de Taller y Mantenimiento
-
Oficial Completo de Taller: $879.060,54
-
Oficial Gomero: $836.825,97
Personal Administrativo
-
Administrativo de 1ª Categoría: $829.616,11
-
Administrativo de 4ª Categoría: $756.148,56
Los valores por día, horas extras y viáticos no incluyen la suma fija de $22.000, ya que se trata de un monto mensual. En estos ítems solo se aplica el incremento del 1,1% correspondiente a octubre.
Adicionales y valores diarios
A. Adicionales
-
Antigüedad: 1% por año de servicio sobre la remuneración total (con tope del 30%).
-
Vacaciones: $18.958,61 por cada día de vacaciones gozadas.
-
Choferes de Primera (Bitren): $524.448,89 mensuales.
B. Valores diarios (Choferes de Camión)
-
1ª Categoría: $33.815,10
-
2ª Categoría: $33.214,14
-
3ª Categoría: $32.609,40
Con este nuevo aumento, el Sindicato de Camioneros reafirma su política de actualización salarial gradual, combinando incrementos mensuales con sumas fijas y cláusulas de revisión periódica. La próxima revisión paritaria en diciembre de 2025 será clave para definir los salarios del primer trimestre de 2026 y mantener la coherencia entre ingresos y costo de vida.
En octubre de 2025, los camioneros perciben salarios básicos que superan los $830.000 en la mayoría de las categorías, a lo que se suman adicionales, viáticos y el bono fijo mensual, consolidando así una de las escalas salariales más elevadas del sector sindical argentino.