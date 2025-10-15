EN VIVO
Salarios

Cuánto cobra un camionero en Argentina en octubre 2025: el salario que gana

El acuerdo paritario vigente prevé incrementos mensuales hasta febrero de 2026 y una revisión salarial en diciembre para acompañar la inflación y sostener el poder adquisitivo del gremio.

15 de octubre, 2025 | 18.15

En este mes los trabajadores camioneros perciben un nuevo aumento salarial del 1,1%, correspondiente al último tramo de la paritaria firmada entre el Sindicato de Choferes de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Este incremento forma parte del esquema de ajustes mensuales acordado entre el gremio y el Gobierno, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios y acompañar la dinámica inflacionaria.

Cuánto cobran los camioneros en octubre

Camioneros: aumentos mensuales pactados hasta febrero de 2026

El acuerdo vigente prevé subas consecutivas del 1% mensual hasta febrero de 2026. De esta manera, la pauta de incrementos queda conformada del siguiente modo:

  • Octubre 2025: +1,1%

  • Noviembre 2025: +1%

  • Diciembre 2025: +1%

  • Enero 2026: +1%

  • Febrero 2026: +1%

Además, las partes volverán a revisar las escalas salariales en diciembre de 2025, cuando se analizará el impacto de la inflación y la situación económica general. Según el acta firmada, el acuerdo busca “fortalecer la participación activa de todos los sectores involucrados, consolidar un mercado laboral sólido y proteger los ingresos del gremio”.

Salarios camioneros actualizados en octubre 

A partir del aumento de octubre, los camioneros también perciben una suma fija adicional de $22.000, que se incorpora al salario básico de convenio. Los valores varían según la rama y categoría de actividad:

Choferes de Camión

  • 1ª Categoría: $833.588,61

  • 2ª Categoría: $817.192,72

  • 3ª Categoría: $804.648,31

Choferes de Grúas Móviles

  • Grúa H/10 T: $847.968,54

  • Grúa +300 T: $1.491.642,42

  • Encargado / Recibidor y/o Clasificador de Guías: $777.508,91

Personal Operativo de Clearing

  • Operador de 1ª Categoría: $831.132,94

  • Distribuidor Domiciliario: $808.012,31

Transporte de Caudales

  • Chofer de Unidad Blindada: $833.891,04

Personal de Taller y Mantenimiento

  • Oficial Completo de Taller: $879.060,54

  • Oficial Gomero: $836.825,97

Personal Administrativo

  • Administrativo de 1ª Categoría: $829.616,11

  • Administrativo de 4ª Categoría: $756.148,56

Los valores por día, horas extras y viáticos no incluyen la suma fija de $22.000, ya que se trata de un monto mensual. En estos ítems solo se aplica el incremento del 1,1% correspondiente a octubre.

Salarios de los camioneros

Adicionales y valores diarios

A. Adicionales

  • Antigüedad: 1% por año de servicio sobre la remuneración total (con tope del 30%).

  • Vacaciones: $18.958,61 por cada día de vacaciones gozadas.

  • Choferes de Primera (Bitren): $524.448,89 mensuales.

B. Valores diarios (Choferes de Camión)

  • 1ª Categoría: $33.815,10

  • 2ª Categoría: $33.214,14

  • 3ª Categoría: $32.609,40

Con este nuevo aumento, el Sindicato de Camioneros reafirma su política de actualización salarial gradual, combinando incrementos mensuales con sumas fijas y cláusulas de revisión periódica. La próxima revisión paritaria en diciembre de 2025 será clave para definir los salarios del primer trimestre de 2026 y mantener la coherencia entre ingresos y costo de vida.

En octubre de 2025, los camioneros perciben salarios básicos que superan los $830.000 en la mayoría de las categorías, a lo que se suman adicionales, viáticos y el bono fijo mensual, consolidando así una de las escalas salariales más elevadas del sector sindical argentino.

Trending
ARCA
Cuánto dinero se transfiere en octubre 2025 sin tener problemas con ARCA
Las más vistas