Paritarias camioneros en Argentina: aumento para octubre 2025 y el salario que cobran

Cuánto cobran los camioneros en octubre 2025.

Los trabajadores camioneros recibirán en octubre de 2025 un nuevo incremento salarial del 1,1%, de acuerdo con el último tramo de la paritaria firmada entre el Sindicato de Choferes de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, y el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

Este ajuste se suma a los aumentos que vienen percibiendo mes a mes en el marco del acuerdo paritario vigente, que busca acompañar la evolución del costo de vida y sostener el poder adquisitivo del gremio.

Camioneros: aumentos mensuales pactados hasta febrero de 2026

El entendimiento establece una pauta de aumentos mensuales y consecutivos del 1% para los meses siguientes, de modo que el esquema acordado queda conformado de la siguiente manera:

Octubre 2025: +1,1%

Noviembre 2025: +1%

Diciembre 2025: +1%

Enero 2026: +1%

Febrero 2026: +1%

Asimismo, se convino que las partes volverán a negociar los salarios en diciembre de 2025, cuando se revisarán las escalas a la luz de la situación económica y de inflación. “Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, sostiene el acta firmada entre el gremio y el Ministerio.

Paritarias camioneros: escalas salariales vigentes en octubre

En las escalas actualizadas para el mes de octubre, los camioneros perciben además una suma fija adicional de $22.000 que se incorpora al salario básico de convenio. Los valores, que varían según la rama y categoría, son los siguientes:

Choferes de Camión

1ª Categoría: $833.588,61

2ª Categoría: $817.192,72

3ª Categoría: $804.648,31

Choferes de Grúas Móviles

Grúa H/10 T: $847.968,54

Grúa +300 T: $1.491.642,42

Encargado / Recibidor y/o Clasificador de Guías: $777.508,91

Personal Operativo de Clearing

Operador de 1ª Categoría: $831.132,94

Distribuidor Domiciliario: $808.012,31

Transporte de Caudales

Chofer de Unidad Blindada: $833.891,04

Personal de Taller y/o Mantenimiento

Oficial Completo de Taller: $879.060,54

Oficial Gomero: $836.825,97

Personal Administrativo

Administrativo de 1ª Categoría: $829.616,11

Administrativo de 4ª Categoría: $756.148,56

Los valores por día, horas extras y viáticos no incorporan la suma fija de $22.000, ya que se trata de un monto mensual. En estos ítems solo se aplica el 1,1% de aumento correspondiente a octubre.

Camioneros: adicionales de convenio y valores diarios

A. Adicionales

Antigüedad: 1% por año sobre el total de remuneraciones (tope 30%).

Vacaciones: $18.958,61 por cada día de vacaciones gozadas.

Choferes de Primera (Bitren): $524.448,89 mensual.

B. Valores diarios (Choferes de camión)

1ª Categoría: $33.815,10

2ª Categoría: $33.214,14

3ª Categoría: $32.609,40

Con este ajuste, el Sindicato de Camioneros reafirma su política de recomposición progresiva de los haberes y mantiene abiertas las instancias de diálogo con el Gobierno nacional. La revisión prevista para diciembre será clave para definir el rumbo de las remuneraciones del sector de cara al nuevo año. Con la paritaria vigente, los camioneros alcanzan en octubre un nuevo incremento en sus ingresos, consolidando un esquema de aumentos mensuales que busca acompañar la inflación y garantizar estabilidad para uno de los gremios más representativos del país.