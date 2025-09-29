Paritarias Camioneros 2025: cómo quedan las escalas de octubre

A partir de octubre de 2025, los camioneros cobrarán con las nuevas escalas salariales que surgen del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Nacional de Camioneros (FedCam), la FADEEAC y la FAETyL. El convenio, que regirá hasta febrero de 2026, fue presentado ante la Secretaría de Trabajo para su homologación e incluye aumentos progresivos mes a mes, una cláusula de revisión y un bono extraordinario de fin de año.
Escalas salariales de camioneros – Octubre 2025
Choferes y personal operativo:
-
Chofer de 1ª categoría: $ 833.800,30
-
Chofer de 2ª categoría: $ 818.941,72
-
Chofer de 3ª categoría: $ 804.068,03
Choferes de grúas y autoelevadores:
-
Grúa hasta 10 Tn: $ 848.665,25
-
Grúa más de 10 Tn y hasta 20 Tn: $ 933.531,77
-
Grúa más de 20 Tn y hasta 35 Tn: $ 970.873,04
-
Grúa más de 35 Tn y hasta 45 Tn: $ 1.009.707,97
-
Grúa más de 45 Tn y hasta 55 Tn: $ 1.050.096,29
-
Grúa más de 55 Tn y hasta 70 Tn: $ 1.102.601,09
-
Grúa más de 70 Tn y hasta 90 Tn: $ 1.157.731,15
-
Grúa más de 90 Tn y hasta 110 Tn: $ 1.215.617,70
-
Grúa más de 110 Tn y hasta 140 Tn: $ 1.276.398,59
-
Grúa más de 140 Tn y hasta 170 Tn: $ 1.340.218,53
-
Grúa más de 170 Tn y hasta 300 Tn: $ 1.407.229,45
-
Grúa más de 300 Tn: $ 1.519.807,81
Otras categorías:
-
Encargado: $ 783.654,60
-
Recibidor / clasificador de guías: $ 776.179,79
-
Peón especializado / embalador / recolector: $ 768.857,77
-
Peón general y de limpieza: $ 761.519,90
-
Ayudante mayor de 18 años: $ 746.925,51
Transporte de caudales:
-
Chofer de camión blindado: $ 896.441,19
-
Chofer con firma: $ 962.757,11
-
Custodio de unidad blindada: $ 777.206,57
-
Auxiliar operativo de 1°: $ 1.145.784,54
-
Auxiliar operativo de 2°: $ 798.142,64
El acuerdo incluye un bono extraordinario de $ 840.000, pagadero en cuatro cuotas de $ 210.000 desde enero de 2026. Cabe destacar que, si bien el comunicado fue emitido por el organismo competente en la homologación de acuerdos, no se hace mención expresa a su validación formal.
Además, se fijó una contribución solidaria a la obra social de $ 20.000 por trabajador entre septiembre y noviembre, que se elevará a $ 22.000 desde diciembre hasta febrero de 2026.
Las subas se aplicarán en forma progresiva: 1,1% en octubre y 1% mensual hasta febrero de 2026. El convenio contempla revisiones en diciembre 2025 y marzo 2026 para ajustar los haberes de acuerdo a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).