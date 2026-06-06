La otra cara del "déficit cero": ajuste récord, inflación persistente y recuperación desigual

Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en presentar el superávit fiscal como la principal "solución" que fundamenta su programa económico, lo cierto es que los números del propio Gobierno ponen en cuestión que el ajuste del gasto público alcance por sí solo para resolver los desequilibrios estructurales de la economía argentina. Al respecto, un informe privado advirtió que el frente fiscal “solo va a cerrar con una nueva retracción del Presupuesto, en torno al 7% real”. De confirmarse esa tendencia, el gasto acumularía una caída superior al 40% respecto de 2015.

De hecho, el ancla fiscal convive con una economía que continúa mostrando señales de fragilidad, caída del consumo, deterioro de sectores intensivos en empleo y una inflación que dejó de desacelerarse al ritmo proyectado. Pese a la premisa del oficialismo, los datos exhibieron, además, que el Presupuesto nacional cayó en términos reales en siete de los últimos nueve años, incluso durante distintas administraciones y programas económicos.

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Los límites del ajuste

Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que el orden fiscal es la condición indispensable para estabilizar la economía argentina. Bajo la premisa de que “el déficit cero no se negocia”, la administración libertaria atribuye la inflación, la inestabilidad cambiaria y buena parte de los desequilibrios macroeconómicos exclsuivamente al exceso de gasto público y al financiamiento monetario del Tesoro. En esa línea, el Ejecutivo defiende el fuerte ajuste del gasto como la principal ancla del programa económico y presenta el superávit fiscal como el mayor logro de gestión.

Sin embargo, la hipótesis fiscal como única explicación de los problemas económicos se vuelve poco sostenible cuando se considera que el Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) cayó, en términos reales (considerando el efecto de la inflación), en siete de los últimos nueve años, con variaciones positivas solo en 2016 (pagos de deuda) y 2020 (gasto COVID).

“No solo el gobierno de Mauricio Macri aplicó una política de ajuste real en los últimos tres años de su gestión, sino que la dinámica contractiva se observa de manera ininterrumpida desde 2022 en adelante, con caídas agudas en 2023 (-8,4%), 2024 (-22,8%) y 2025 (-2,2%)”, señaló un informe macro realizado por el Grupo EPC.

Sobre el reciente desempeño en el gobierno de La Libertad Avanz (LLA), en 2024 el Presupuesto de la APN se contrajo 22,8% en términos reales respecto del año anterior. Esta política de ancla fiscal se mantuvo en la ejecución acumulada del 2025, y generó una reducción adicional del 2,2% durante el año.

De cara a este año, los especialistas del centro de estudios advirtieron que “el frente fiscal solo va a cerrar con una nueva retracción del Presupuesto, en torno al 7% real, de continuar la pauta de ejecución del primer cuatrimestre del año”. De ese modo se ubicaría 42,9% por debajo del valor del año base (2015) y totalizaría así un deterioro de 30,2 puntos en solo tres años.

Ello ocurre en un contexto donde la evolución trimestral del nivel de actividad permite anticipar “un PBI creciendo en torno al 2,4% este año”, aunque advirtieron que “casi un punto es derivado de la inercia que dejó el 2025, lo que muestra la magnitud real del crecimiento esperado para el año en curso”.

Asimismo, la recuperación de la economía es desigual. Las ramas de actividad vinculadas al sector primario y a la intermediación financiera mostraron en marzo pasado alzas contra igual mes del 2023, no obstante, sin el sector primario, intermediación financiera e impuestos netos “la economía se halla 4,1% por debajo”, explicaron. De hecho, los sectores intensivos en mano de obra (comercio, construcción e industria) se ubicaron por debajo del mes base (-7,4%, -12,4% y -12,8%, respectivamente).

Piso a la desinflación

La inflación acumulada durante el primer cuatrimestre de 2026 (12,3%) ya superó la proyección fijada por el Gobierno en el Presupuesto para todo este año (10,3%).

“La dinámica de precios sugiere una variación promedio anual que triplicará lo previsto, alcanzando un 32,7% para el año en curso”, indicó el documento del Grupo EPC. En relación agregaron que “el proceso de desinflación parece haber encontrado un piso muy alto, desde agosto del año pasado, estancados en la interanual”.

En ese escenario, el informe concluyó que la desaceleración inflacionaria parece haber encontrado un límite pese a la profundización del ajuste fiscal. Con una economía que crece de manera desigual, sectores clave aún por debajo de los niveles previos y una inflación que se mantiene elevada, el superávit por sí solo no alcanza para resolver los problemas estructurales de la economía argentina ni garantiza una recuperación sostenida de la actividad y el empleo.