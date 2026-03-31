Reestructuración en el Ministerio de Economía: Pablo Lavigne absorbe Comercio e Industria

El gobierno de Javier Milei formalizó este martes una reorganización interna en el Ministerio de Economía de Luis Caputo, mediante la cual la Secretaría de Coordinación de Producción asumirá temporalmente las funciones de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La medida, establecida a través del Decreto 215/2026 publicado en el Boletín Oficial, responde a la falta de un titular al frente del área de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. En este contexto, se determinó que el actual secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, pase a ejercer de inmediato todas las funciones correspondientes al área vacante.

En el texto oficial se establece que las atribuciones de esa unidad serán ejercidas por Lavigne “hasta tanto se disponga la cobertura de dicho cargo, con excepción de aquellas materias específicas en las que se hubiesen dispuesto reemplazos”. El cargo permanece vacante desde agosto de 2025, cuando el entonces titular de la secretaría, Esteban Marzorati, dejó su puesto. En ese momento ya se había informado que las funciones serían asumidas por Lavigne, quien contaba con antecedentes en el área de Industria y Comercio.

La iniciativa apunta a asegurar la continuidad de las políticas dirigidas a sectores clave de la economía real, como las pymes, los emprendedores y la economía del conocimiento, hasta tanto se designe a un titular definitivo en el cargo. La Secretaría de Coordinación de Producción ya tenía como función asistir al ministro en la formulación de políticas industriales y comerciales, por lo que con esta decisión el Ejecutivo apunta a concentrar la gestión operativa en una sola conducción para agilizar la toma de decisiones.

En la norma también se precisó que la unificación de funciones no generará costos adicionales para el Estado, dado que se trata de una reasignación de tareas a un funcionario que ya está en funciones.

Despiden a 30 personas del Ministerio de Economía

En los últimos días, el Gobierno suprimió tareas en la Secretaría de Política Económica, dependiente de la cartera que lidera Luis Caputo, y echó a más de 30 trabajadores del área, tal como adelantó El Destape.

La resolución oficial dirigida al subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial. Gabriel Crugeiras, afirma que "corresponde efectuar una reducción de personal a fin de producir un reordenamiento administrativo" en la gestión de la Secretaría a cargo de Daza, por lo que "no resultaría necesario contar con la totalidad del personal de planta permanente".

El texto resalta que "se han suprimido las Subsecretarías de Programación Macroeconómica y de Programación Microeconómica, creándose la Subsecretaria de Análisis y Modelación Económica con objetivos disimiles a las anteriores".

"Es dable destacar, que en este contexto, se prescinde de tareas tales como la planificación del desarrollo, la elaboración de criterios de gestión para proyectos y/o políticas públicas como así mismo, la asistencia en el diseño de la programación microeconómica regional y sectorial", señaló la resolución interna a la que accedió este medio,

Por ese motivo, "corresponde proceder de acuerdo a lo establecido por el articulo 11 del anexo a la ley 25.164 y sus modificatorias, adjuntase a la presente la nómina del personal de planta permanente alcanzado por dicha medida, a fin que realicen las tramitaciones correspondientes", agregó el documento.