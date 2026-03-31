Caputo cierra la "planificación" en Economía y despiden a 30 trabajadores

El Gobierno suprimió tareas en la Secretaría de Política Económica, dependiente de la cartera que lidera Luis Caputo, y echó a más de 30 trabajadores del área. Fiel al dogma libertario, el espacio a cargo del chileno José Luis Daza justificó la decisión al prescindir de "tareas tales como la planificación del desarrollo", quitándole una herramienta esencial para la programación de políticas públicas.

Aunque suene abstracto, planificar el desarrollo es una tarea que le cabe al Estado y la omisión voluntaria de la tarea la deposita en otros actores con intereses diversos. La medida está enmarcada en una reestructuración del Ministerio de Economía que dio comienzo en marzo y que empieza a tomar su nueva forma. En el medio, más despidos y dramas que no forman parte del excel.

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La resolución oficial dirigida al subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial. Gabriel Crugeiras, afirma que "corresponde efectuar una reducción de personal a fin de producir un reordenamiento administrativo" en la gestión de la Secretaría a cargo de Daza, por lo que "no resultaría necesario contar con la totalidad del personal de planta permanente". En total, la motosierra alcanza a 31 trabajadores.

Qué dice la resolución que terminó con el despido en Economía

El texto resalta que "se han suprimido las Subsecretarías de Programación Macroeconómica y de Programación Microeconómica, creándose la Subsecretaria de Análisis y Modelación Económica con objetivos disimiles a las anteriores". En este contexto y con una "estructura organizativa sustancialmente más reducida en cuyo nuevo diseño, se establecen como objetivos, la elaboración y administración de bases de datos que contengan variables económicas reales y financieras y el asesoramiento técnico a las áreas de la Jurisdicción con competencia en la elaboración de políticas económicas en función de las necesidades que determine el señor Ministro".

"Es dable destacar, que en este contexto, se prescinde de tareas tales como la planificación del desarrollo, la elaboración de criterios de gestión para proyectos y/o políticas públicas como así mismo, la asistencia en el diseño de la programación microeconómica regional y sectorial". Por ese motivo, "corresponde proceder de acuerdo a lo establecido por el articulo 11 del anexo a la ley 25.164 y sus modificatorias, adjuntase a la presente la nómina del personal de planta permanente alcanzado por dicha medida, a fin que realicen las tramitaciones correspondientes".

Una fuente que supo formar parte de altas esferas del Ministerio explicó a este medio que "el desarrollo no surge por creaciones espontáneas", sino de una "articulación de fuerzas, políticas, actores y agentes". Por ende, el Estado es el que "puede arbitrar".

"Incluso si uno pensara que el RIGI es una política de incentivo a la inversión, deja todo bastante liberado al mercado y retira al Estado de pensar políticas pendientes al crecimiento, a la distribución del ingreso", sostuvo. Y remarcó: "La medida es consistente con la ideología del Gobierno. Hicieron todo esto para echar a 31 trabajadores".

Motosierra y reordenamiento

A principios de marzo, el presidente Javier Milei avanzó con una nueva reorganización del Ministerio de Economía a través del Decreto 146/2026. La medida introdujo cambios en el esquema interno de la cartera, modificando el organigrama que había sido establecido por el Decreto 50/2019.

La reforma implicó la eliminación de varias subsecretarías, la creación de nuevas áreas técnicas y una redistribución de funciones dentro de sectores clave como Política Económica, Energía, Industria, Comercio y Obras Públicas.

El decreto reemplazó por completo la sección correspondiente al Ministerio de Economía dentro del organigrama estatal. Uno de los cambios más importantes es la creación de la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, que dependerá de la Secretaría de Política Económica y tendrá a su cargo la elaboración de estudios y herramientas para el diseño de políticas macroeconómicas. Al mismo tiempo, se eliminaron áreas tradicionales como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica y la de Programación Microeconómica.

La estructura del Ministerio quedó organizada en torno a secretarías como Política Económica, Hacienda, Finanzas, Energía, Minería, Industria y Comercio, Agricultura, Obras Públicas, Transporte y Asuntos Nucleares. También continúan funcionando espacios de articulación como la Unidad Gabinete de Asesores y la Secretaría Legal y Administrativa.

En el ámbito productivo, el Gobierno eliminó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, así como la Secretaría de Industria y Comercio, junto con varias de sus subsecretarías. En su lugar, se creó una nueva Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que concentrará políticas vinculadas a la industria, las pymes, el comercio exterior y la defensa del consumidor.

La reestructuración entra en vigencia de inmediato, aunque su implementación completa será gradual, como se dio a conocer en la Secretaría de Política Económica.