Se desploman las bolsas internacionales mientras que el petróleo cotiza en alza

Las principales bolsas internacionales operaban hoy con caídas en los mercados de referencia, mientras que el petróleo cotizaba con leves alzas.

Los índices bursátiles registraban fuertes pérdidas continuando las mermas del viernes a causa de la publicación ese día del índice inflacionario de mayo en Estados Unidos -récord en más de 40 años y por encima del último pico de marzo-y, como consecuencia, el temor a un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (FED).

El Comité de Política Monetaria de la FED se reunirá mañana y el miércoles, y se espera que anuncie un nuevo aumento de medio punto en las tasas, tras la suba de igual tenor del mes pasado y de un cuarto de punto en marzo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No obstante, algunos economistas incluso prevén que la FED vaya más allá y que en algunas de las próximas reuniones anuncie una suba de 0,75% junto con dos de 0,50%, un ritmo cuya agresividad sería inédita desde 1994.

La situación no era diferente en los índices europeos, sumándose allí como factor la decisión del jueves último del Banco Central Europeo (BCE) de incrementar sus tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de julio, con otra suba prevista para septiembre que dependerá de la evolución de la inflación.

Otro signo de temor en los mercados es la inversión -por momentos durante la jornada- de los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense, con el papel a dos años llegando a máximos desde la crisis de 2008 y otorgando más intereses que el de diez años, un comportamiento que se considera como signo de una futura recesión.

Con los sucesivos descensos en Wall Street, el índice S&P 500 se encuentra 20% por debajo de su último máximo en enero último mientras que los papeles tecnológicos se encontraban entre los más afectados con el Nasdaq situándose en el menor nivel desde noviembre de 2020.

El desplome también afectaba a las criptomonedas con el bitcoin registrando su peor valor desde fines de 2020.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo negativo, según la agencia Bloomberg.

Anotaron pérdidas el índice japonés Nikkei con una baja de 3,01%, Hong Kong (Hang Seng) 3,39%, Corea del Sur (Kospi) 3,52% y Taiwan (Taiex) 2,36% así como los índices chinos de Shanghai y Shenzhen que anotaron rojos del 0,89% y 0,01%, respectivamente.

Del mismo modo, las principales bolsas europeas operaban con resultados negativos: retrocedían Londres (FTSE 100) 1,53%, París (CAC40) 2,67%, Fráncfort (DAX) 2,43%, Madrid (IBEX 35) 2,47% y Milán (FTSE MIB) 2,79%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 2,25% y se ubicaba en 30.686,49 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq descendían 2,96% y 3,90%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una pérdida de 2,20% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 44.248,00 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en el Mercado de Chicago con retrocesos: la soja bajaba US$ 14,24 para ubicarse en US$ 627,11 la tonelada en los contratos futuros de julio.

En tanto, el maíz descendía US$ 4,72 hasta los US$ 299,70 la tonelada, mientras que el trigo mermaba US$ 5,42 y se comercializaba a US$ 388,01 en los contratos de julio.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,09% y se comercializaba a US$ 120,78 el barril en los contratos con entrega en julio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 122,22 y se valorizaba 0,17% para la entrega en agosto.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 3,37%, mientras el título a 10 años rendía 3,34% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 3,22%.

Con información de Télam