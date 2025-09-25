Con foco en la letra chica del salvataje de EE.UU., inversores toman ganancias y caen bonos y acciones

La excitación inicial comenzó a disiparse ante la letra chica del salvataje estadounidense al gobierno de Javier Milei, donde queda claro que no habrá ayuda hasta después de las elecciones. Esto explicó que los inversores decidieron este jueves frenar el raid alcista y tomar ganancias. Los bonos en dólares caen hasta 4% y las acciones pierden hasta más de 5%. El riesgo país opera en 928 puntos.

Los bonos en dólares se negocian en su mayoría a la baja, mientras que los ADRs comienzan la rueda en terreno negativo. El mercado aún procesa los anuncios de Estados Unidos —pendientes de aprobación final— al mismo tiempo que toma ganancias, en un contexto donde la city insiste en que el Tesoro mantenga el ritmo de compra de divisas.

En este contexto, los títulos en dólares operan con caídas de hasta 3,4% encabezados por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2038 (-2,6%), Bonar 2030 (-2%) y el Global 2029 (-1,9%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan sube a 928 puntos básicos.

En la jornada anterior, los soberanos en dólares tuvieron una rueda muy volátil. Los precios abrieron entre 2 y 3 por ciento abajo del cierre del martes por dudas sobre el alcance y la condicionalidad del paquete de apoyo anunciado.

"Pero titulares, confirmando un compromiso de USD 20 millones de Estados Unidos, cedieron vuelta al mercado al alza: el GD30 saltó de USD 70 a USD 75 y el GD35 de USD 56.25 a USD 61 casi sin pausa. El momentum siguió un rato, llevando al GD30 a USD 76 y al GD35 a USD 63.5. Por la tarde apareció toma de ganancias: el GD30 retrocedió a USD 74 antes de estabilizar y cerrar en USD 75; el GD35 cerró en USD 61.5", explica el informe pre market de Adcap.

Los precios de las acciones:

Aluar: -1,2%

BBVA: -5,78%

Macro: -2,99%

Central Puerto: -1,38%

Comercial del Plata: -5,26%

Cresud: -0,45%

Edenor: -4,88%

Grupo Galicia: -4,37%

Loma Negra: 0,8%

Metrogas: -1,6%

Pampa Energía: -3,33%

Supervielle: -5,9%

Telecom: -1,08%

TGN: -5,34%

TGS: -2,09%

Transener: -2,43%

YPF: -2,48%

Los precios de los títulos públicos: