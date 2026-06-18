El mapa de la desigualdad: en qué provincia cuesta más comprar un televisor o un par de zapatillas

En tiempos de ajuste, el poder adquisitivo de los trabajadores dejó de medirse en una moneda volátil como el peso para calcularse en una variable inalterable: el tiempo de vida dedicado a producir. Al revisar el mapeo nacional de ingresos, las diferencias en la cantidad de horas de trabajo necesarias para adquirir bienes tecnológicos y de indumentaria según cada provincia son extremas. La profunda brecha de salarios geográficos, sumada al avance de la informalidad, consolidó un escenario en el que los habitantes del norte del país o aquellos desprotegidos por el sistema laboral deben trabajar hasta el triple de tiempo que un empleado registrado de la Patagonia para acceder exactamente al mismo producto.

El relevamiento hecho por la consultora Focus Market analizó el acceso a cuatro bienes de referencia masiva bajo una misma vara: el tiempo real de labor que demanda su compra. Al estudiar la indumentaria básica, las asimetrías entre provincias quedan al desnudo de forma inmediata.

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La zapatilla inalcanzable

Para comprar un par de zapatillas deportivas de primera marca, un trabajador de Tierra del Fuego lidera el índice de menor esfuerzo requiriendo únicamente 20 horas de tareas, seguido muy de cerca por Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 21 horas. En el extremo opuesto, en La Rioja se necesitan 57 horas de labor —casi tres veces más de sacrificio— y en Chaco unas 50 horas. Para la gran mayoría de los asalariados del Noroeste (NOA) y del Nordeste (NEA), un calzado deportivo equivale a resignar una semana íntegra de ingresos.

La brecha se profundiza cuando se analiza un jean de marca:

Tierra del Fuego: resuelve la transacción en 41 horas de trabajo.

La Rioja: requiere un total de 116 horas para el mismo pantalón.

El mapa de la exclusión: provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero se consolidan en la franja más crítica del país, superando ampliamente las 95 horas de labor para adquirir una sola prenda.

La odisea tecnológica: el iPhone y el Smart TV como bienes inalcanzables

La disparidad de los salarios en la geografía nacional muestra su faceta más cruda en el acceso a la tecnología. El electrodoméstico Smart TV de 50 pulgadas replica un patrón consistente: mientras en Tierra del Fuego demanda 114 horas de esfuerzo, en la provincia de La Rioja escala a 321 horas, demostrando que el norte profundo y el NEA asumen el mayor costo en tiempo de vida del país.

Sin embargo, el iPhone es el bien donde la desigualdad salarial se vuelve extrema. En el podio del máximo sacrificio laboral para comprar el teléfono celular se ubican La Rioja con 1.342 horas, Chaco con 1.193 horas y Formosa con 1.162 horas. En contraste, un empleado fueguino necesita 317 horas, y un habitante de CABA o Neuquén ronda las 334 horas. La distancia entre los extremos supera las 1.025 horas de diferencia para adquirir idéntico dispositivo; es decir, un habitante del norte debe trabajar más de un mes extra a jornada completa solo por el efecto geográfico de su remuneración. En ocho jurisdicciones del país, el teléfono de alta gama exige rebasar la barrera de las 1.000 horas, quedando virtualmente fuera del mercado de consumo masivo.

Formal vs. Informal: la trampa del empleo no registrado

El análisis advirtió que la segmentación geográfica es apenas una dimensión del problema; el factor determinante que profundiza la precarización es la informalidad laboral. Quienes se desempeñan en el circuito informal extienden sus jornadas de forma habitual a 10 horas diarias durante seis días a la semana, acumulando 260 horas mensuales frente a las 173 horas que promedia un trabajador registrado. A pesar de trabajar un 50% más de tiempo físico, el menor valor de su hora neta los obliga a realizar un sacrificio significativamente superior.

La brecha horaria por tipo de empleo

La distorsión de la informalidad se manifiesta de manera lineal al cruzar los datos del informe en bienes clave:

El iPhone en La Rioja: un operario formal necesita 895 horas; el informal debe aportar 1.342 horas (447 horas de diferencia o dos meses más de trabajo).

El iPhone en Chaco: el empleado registrado llega al objetivo en 796 horas; el no registrado requiere 1.193 horas.

Zapatillas en el norte: el trabajador informal riojano destina 57 horas frente a las 38 horas del formal.

Smart TV: la relación de esfuerzo en el sector informal versus el formal es de 321 horas contra 214 horas en las regiones más postergadas.

Esta brecha confirma que trabajar más tiempo no resulta suficiente para salir de la vulnerabilidad material. El empleo no registrado no constituye únicamente una desprotección de derechos previsionales y de salud, sino una trampa económica estructural que extiende el tiempo vital que un ciudadano debe enajenar para acceder a los mismos consumos básicos que un asalariado formal obtiene con un esfuerzo físico considerablemente menor