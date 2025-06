Palazzo quiere un paro para que "cientos de miles" acompañen a Cristina a Tribunales

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, pidió llamar a un paro el día que Cristina Kirchner se presente en Tribunales tras la confirmación de la condena a seis años de prisión por parte de la Corte Suprema. Distintos sectores gremiales aún discuten cuál será el plan de acción ante el sismo político que produjo el fallo.

"Lo primero que tiene que haber es una gran movilización para acompañarla cuando tenga que presentarse a Tribunales. Para esa movilización tiene que haber interrupción de actividades para que todos puedan ir", afirmó el dirigente bancario a El Destape 1070. Palazzo adelantó que mantendrá conversaciones con dirigentes de la CGT para elevar la propuesta y garantizar un masivo respaldo popular a la expresidenta.

"Tiene que haber una gran marcha para acompañarla a Tribunales. Tiene que ser una marcha gigantesca acompañada por el movimiento obrero, que en el tiempo de Néstor y Cristina fue cuando más beneficios se obtuvieron para los trabajadores. La tenemos que acompañar cientos de miles", sostuvo. Y agregó: "Hay que discutir una medida de fuerza en función, no sólo de este atropello a la democracia, sino también de los puntos que marcó Cristina que es lo que le pasa a la sociedad".

Sobre el reciente fallo de la Corte, Palazzo expresó su "indignación" y aseguró que "es un fallo injusto, inventando y que busca proscribir y que fue alentado por los factores de poder que utilizan una Corte sin prestigio ni autoridades para resolver en este caso".

La presión a la CGT

En tanto, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, deslizó que si bien no hay una convocatoria sindical formal hasta el momento, desde su gremio no van a "esperar demasiado" para tomar medidas. “Todavía no hay una propuesta de paro, porque hay muchos compañeros que están afuera. Pero tampoco se va a esperar demasiado a que la CGT tome una decisión”, señaló en declaraciones a AM 750.

Frente a esto, el secretario general de UPCN y miembro de la CGT, Andrés Rodríguez, sostuvo que la confederación de gremios no descarta convocar a un paro general en defensa de CFK. "Debe ser un plan ordenado, orquestado, no puede ser que cada persona reclame de forma apartada", indicó Rodríguez en una entrevista con Radio Rivadavia.