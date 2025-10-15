Cuándo se cobra la jubilación de octubre 2025: la fecha según el DNI

Calendario de pagos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Como es habitual, las fechas de cobro se determinan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante octubre, las prestaciones de la Anses tienen un incremento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto (1,9%). Este ajuste mensual se calcula con los valores exactos de la variación de precios.

ANSES: Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre.

ANSES: calendario de pagos

Montos actualizados de las jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36.

Jubilación máxima: $2.195.463,70.

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09.

PNC por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45.

El bono previsional de $70.000 se paga junto con los haberes mensuales y alcanza a los beneficiarios que perciben la jubilación mínima, pensiones no contributivas y PUAM. Quienes cobran por encima de ese monto reciben un pago proporcional hasta alcanzar un máximo de $396.266,36.

Calendario de pagos para jubilados

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro en la web oficial de la Anses siguiendo estos pasos:

Ingresar en www.anses.gob.ar. Acceder al apartado “Fechas y lugares de cobro”. Ingresar el CUIL o número de beneficio. Hacer clic en “Consulta” para conocer el día y lugar asignado para el pago.

Requisitos básicos para jubilarse

Antes de iniciar el trámite, es fundamental verificar que se cumplan las condiciones mínimas establecidas por la ley previsional vigente: