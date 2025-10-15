Cuándo se cobra la jubilación de octubre 2025: la fecha según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Como es habitual, las fechas de cobro se determinan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Durante octubre, las prestaciones de la Anses tienen un incremento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto (1,9%). Este ajuste mensual se calcula con los valores exactos de la variación de precios.
ANSES: Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de octubre.
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre.
DNI terminados en 3: 13 de octubre.
DNI terminados en 4: 14 de octubre.
DNI terminados en 5: 15 de octubre.
DNI terminados en 6: 16 de octubre.
DNI terminados en 7: 17 de octubre.
DNI terminados en 8: 20 de octubre.
DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre.
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre.
Montos actualizados de las jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36.
Jubilación máxima: $2.195.463,70.
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09.
PNC por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45.
El bono previsional de $70.000 se paga junto con los haberes mensuales y alcanza a los beneficiarios que perciben la jubilación mínima, pensiones no contributivas y PUAM. Quienes cobran por encima de ese monto reciben un pago proporcional hasta alcanzar un máximo de $396.266,36.
Cómo consultar la fecha y lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro en la web oficial de la Anses siguiendo estos pasos:
Ingresar en www.anses.gob.ar.
Acceder al apartado “Fechas y lugares de cobro”.
Ingresar el CUIL o número de beneficio.
Hacer clic en “Consulta” para conocer el día y lugar asignado para el pago.
Requisitos básicos para jubilarse
Antes de iniciar el trámite, es fundamental verificar que se cumplan las condiciones mínimas establecidas por la ley previsional vigente:
Edad mínima:
Mujeres: 60 años.
Hombres: 65 años.
Aportes requeridos:
Al menos 30 años de aportes registrados en el sistema previsional (como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista). Si no se alcanzan los 30 años de aportes, existen moratorias vigentes que permiten completar los años faltantes, especialmente para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65.
