Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La ANSES inició el calendario de pagos para octubre 2025 y todos los beneficiarios ya pueden acceder las fechas exactas de cobro según su número de DNI. Además, este mes inicia con un aumento del 1,88%, siguiendo la fórmula de movilidad vigente que indexa los haberes contra la inflación. Este miércoles 15 de octubre continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En esta nota, enterate quién cobra hoy miércoles 15 de octubre.

En tanto, el aumento se debe a la actualización por inflación, así como establece la fórmula de movilidad. Esto quiere decir que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un pequeño incremento.

Quiénes cobran Anses este miércoles 15 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre



Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

El calendario oficial de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo para octubre queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre



ANSES: jubilaciones de octubre 2025 con aumento

En tanto, ANSES publicó en el Boletín Oficial las resoluciones 317/2025 y 318/2025 que establecen los nuevos valores para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán a partir de octubre de 2025. El ajuste confirmado es del 1,88%, siguiendo la fórmula de movilidad vigente que indexa los haberes contra la inflación.

Este incremento, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, impacta directamente en los bolsillos de millones de beneficiarios en todo el país, incluyendo jubilados, pensionados, titulares de la AUH y beneficiarios de asignaciones.