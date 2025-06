Melconian fulminó la nueva toma de deuda del Gobierno: "Lo llevan en la sangre"

"Hay falta de reservas, hay endeudamiento futuro y no se puede tapar eso", advirtió Carlos Melconian.

El economista Carlos Melconian cuestionó al gobierno de Javier Milei por la emisión de deuda por 500 millones de dólares que anunció el último viernes la Secretaría de Finanzas."Hay falta de reservas, hay endeudamiento futuro y no se puede tapar eso. Y lo más preocupante es que los que están al mando lo llevan en la sangre. Son los mismos personajes. El endeudamiento les sale natural. Y eso, a la larga, es una droga que termina mal”, remarcó el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

Además, Melconian sostuvo que a la gestión libertaria le falta un plan a largo plazo. “Esta semana se celebró la desinflación, se habló del 1,5 % de inflación, pero seguimos en una lógica de análisis del día a día, del corto plazo", resaltó. En ese sentido, afirmó que está "viendo parches, licuadora, motosierra, pero sin rumbo a largo plazo”.

"La Argentina necesita plantar una bandera fiscal, un nuevo marco institucional. Hoy estamos viendo parches, licuadora, motosierra, pero sin rumbo a largo plazo", expresó Melconian, en diálogo con Rivadavia.

Además, descartó la idea de un mercado libre de cambios. “Hoy el dólar no es de libre flotación. Sigue el cepo. Falta el actor más importante en la demanda, que es el propio gobierno. No hay mercado real. Y mientras tanto, se anuncia que van a colocar mil millones de dólares por mes", analizó y agregó: "¿para qué si no los necesitan? Eso no es fortalecimiento genuino de reservas, es crédito. Es como gastar con la tarjeta sin saber si vas a poder pagar”.

Por último, hizo hincapié la falta de institucionalidad política: “Argentina tiene que reconstruir su tejido político. No puede ser que cada paso económico se tome sin pensar en la arquitectura institucional. Esto es más que economía, es también política. El gobierno habla solo, se encierra, no se sienta a debatir con quien piensa distinto. Y así es difícil corregir el rumbo”.

500 millones de dólares de deuda: ¿Cuánto le devolverán a los prestamistas?

El pasado viernes 13 de junio, el Gobierno de Javier Milei colocó otros 500 millones de dólares de deuda a cinco años de plazo en el mercado local ante inversores internacionales. Se trata de una de las alternativas con el objetivo de elevar reservas en el Banco Central (BCRA) y cumplir la meta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trata de la segunda vez que el Ministerio de Economía -a cargo de Luis "Toto" Caputo- utilizó esta estrategia, ya que el mes pasado también decidió abrir la emisión por 1.000 millones de dólares. En aquel momento, el titular de Hacienda pagó 29,5% de tasa de interés en pesos, pero en esta ocasión convalidó tasas de 28,46%, un aumento sideral.

La Secretaría de Finanzas anunció que, en la licitación de este viernes, adjudicó $6.367 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7.996 billones. “Esto significa un rollover de 167,59% sobre los vencimientos del día de la fecha y 151,98% si se excluye lo adjudicado en la reapertura del BONTE”, destacó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de su cuenta de la red social X. El BONTE 2030 tuvo 303 ofertas por un total de $1,200 billones (USD1.098 millones) y fue adjudicado el máximo ofertado, se informó.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dio detalles de la licitación.

Por la deuda, subieron las reservas

Las reservas brutas internacionales subieron, durante la jornada de este viernes, 1.839 millones de dólares gracias al crédito REPO con bancos internacionales y, de esta manera, alcanzaron los 40.461 millones. Así, tocaron máximos en dos años y medio. El Banco Central (BCRA) anunció el ingreso del REPO y la licitación de un nuevo Bonte.

Todos estos mecanismos están destinados a fortalecer la posición de reservas de cara a la supervisión que técnicos del FMI empezarán a fines de junio, en Buenos Aires, tal como anunció el Fondo el pasado jueves. El objetivo del Gobierno es acumular reservas mediante el endeudamiento y reducir el Riesgo País, una condición clave para volver a los mercados internacionales de deuda.

Aún así, el Fondo destacó las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Consideró que “representan otro paso importante en los esfuerzos para consolidar la desinflación, apoyar la estrategia de financiamiento de Gobierno y reconstruir las reservas”.