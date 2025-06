"En este momento lo único que le interesa al gobierno es estar bailando en el escenario la noche del domingo de la elección”, sostuvo Melconian.

El economista Carlos Melconian compartió un duro panorama económico y puso énfasis en la cuestión cambiaria: "Hay más dólares que salen que los que se quedan acá y seguimos con la fantasía del dólar a mil“. Además, subrayó que el gobierno de Javier Milei está en "modo electoral" y afirmó que los "dólares del colchón" se gastan en Miami.

El expresidente del Banco Nación estimó que la inflación de mayo podría estar en el orden del 2%, pero remarcó que el análisis debe ser más amplio. "Si la inflación empieza con uno o con dos, lo empiezo a dejar de lado. Acá hay tres variables, que son la inflación, el tipo de cambio y la política en sí misma, que están en modo electoral. Significa que el gobierno está tratando de administrar el valor del dólar, la tasa de inflación y, volviendo a lo que fueron sus fuentes en materia política, por lo menos, asegurar el núcleo duro de lo que es suyo”, explicó.

Además, subrayó que existen diferentes realidades económicas en el país: “El consumo masivo no vende, hay récord de venta de autos, récord en Miami y en materia cambiaria, hay más dólares que salen que los que se quedan acá y seguimos con la fantasía del dólar a mil”.

En cuanto al valor del dólar, Melconian sostuvo que “la Argentina a este tipo de cambio supera cualquier colchón y supera cualquier Vaca Muerta". En el tipo de cambio hay un problema, en esta inflación de resaca, lo que te viene después de la borrachera, hay un problema. Y en el formato electoral que le dio rédito al gobierno también hay un problema. Estas tres cosas tienen que ser resueltas”, completó, en diálogo con radio Mitre.

Sobre la Reparación Histórica del Ahorro anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, días atrás, dijo que los dólares del colchón se gastan en Miami; no en la Argentina. Y en ese sentido, afirmó que el actual tipo de cambio "no tiene horizonte", pues dentro de poco quedará obsoleto el "dólar a mil pesos".

Luis Caputo anunció el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos

Inflación de resaca: la advertencia de Melconian al Gobierno

"Quiero cortar por lo sano si la inflación da 1,9 o 2,1%. Estamos en una tasa de inflación del 20 y pico o 30 anual, muy inferior al desastre que recibió este gobierno. Pero es una inflación de resaca. Es una inflación que o la matás o convivís heterodoxamente. Porque la inflación al 2% mensual te come el salario y la informalidad no llega”, advirtió el economista.

En tanto, resaltó que existe un riesgo de que esa "inflación de resaca" se convierta en inflación "de recesión". “Las caídas de inflación en la Argentina fueron históricamente reactivantes. Cuando la inflación es recesiva, de resaca, hay liquidaciones porque no se vende. Hay que tratar de tener un programa anti-inflacionario que la mate. Y si no la mata, como explicó un economista chileno sobre los primeros años del programa chileno y de los primeros años de México y de los primeros años de Israel, convivir heterodoxamente. No podés tener inflación de 3%, intervenir paritarias al 1% y dólar a 1.000, porque eso no tiene ni pies ni cabeza”, añadió.

Luego, volvió a analizar el precio del dólar: "Y este tipo de cambio no es porque llevás 6 años de lo mismo o la inversión te está inundando. Este es un tipo de cambio en que las autoridades lo quieren a mil y se fueron al exterior o al colchón 8.000 millones de dólares. Estamos en un escenario electoral, claramente. Tenés el acuerdo con el FMI, en que el Fondo baja entre USD 12.000 y 15.000 millones (a la Argentina) y a los 15 días el gobierno ya está incumpliendo el acuerdo”.

“Está incubando un formato poselectoral. Hay que ver qué tenemos a partir de ahí. En este momento lo único que le interesa al gobierno es estar bailando en el escenario la noche del domingo de la elección”, concluyó.