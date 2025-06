El Banco Central se endeudó por otros US$2.000 millones 

El Banco Central se endeudó por otros 2.000 millones de dólares, en una operación denominada REPO que consiste en entregar títulos Bopreal en garantía de un crédito otorgado por bancos comerciales. Esta nueva operación está destinada a cumplir con la acumulación de reservas con la que se comprometió el Gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El BCRA no explicó cuántos títulos entregó en garantía ni si habrá otras garantías colaterales, como ocurrió en el primer REPO que tomó en diciembre del año pasado y por el cuál dejó en garantía bonos Bopreal por 1.700 millones de dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos por otros 200 millones de dólares.

En el primer REPO, solo ingresaron a las reservas del BCRA 800 millones de dólares, ya que utilizaron parte del crédito para comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos y entregarlo a los bancos como parte de garantía. En la operación realizada este miércoles, el BCRA se endeudó con siete bancos internacionales de primera línea, frente a los cinco bancos con los que se había endeudado en la primera operación.

Además, en esta operación, el BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR en dólares estadounidenses más un margen de 4,50%, que equivale a una tasa fija anual del 8,25%, apenas 0,55 puntos menos respecto del costo estimado en la licitación anterior.

El objetivo: la meta del FMI

Desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, las Reservas Internacionales brutas subieron 14.330 millones de dólares, pero el endeudamiento del país fue por 15.409 millones, lo que arroja una pérdida neta en menos de dos meses de 1.079 millones a la vez que se incrementó la cuenta de intereses.

El acuerdo con el FMI obligaba al BCRA a incrementar en 4.500 millones las reservas internacionales en la primera mitad del año, cifra que aún con este endeudamiento no se alcanzará, por lo que se esperan otras emisiones de deuda. El Tesoro también aportó divisas, con la colocación de un bono en pesos pero que se suscribió en dólares por 1.000 millones, destinado exclusivamente a inversores internacionales para simplificarles las operaciones de carry trade.

Esta semana el ministro Luis Caputo anunció que se reforzará esa estrategia, permitiendo también a inversores locales suscribir con dólares bonos que se emitirán en pesos. Aunque los dólares que acumula el Tesoro no son parte de las reservas netas del BCRA, al quedar depositadas en la entidad monetaria se integran como reservas internacionales brutas.

El Gobierno tiene que afrontar el 9 de julio el pago de los servicios de amortización y renta de los bonos Globales (con legislación extranjera) y de los Bonares (con legislación local, por un monto de unos 4.400 millones de dólares. Si bien el mercado no tienen dudas sobre el pago, los bonos no vienen registrando una tendencia alcista como sucedió en las semanas previas al pago del 9 de enero pasado, en parte por las dudas que genera la política de no acumulación de reservas genuinas y seguir por la vía del endeudamiento.