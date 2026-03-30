Pascuas con subas fuertes que superan a la inflación: el chocolate lidera los aumentos

Las Pascuas 2026 llegan con nuevos aumentos en alimentos tradicionales y el chocolate aparece como el principal motor de suba de precios. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, productos como huevos de Pascua, pescados y roscas registran incrementos significativos que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores e incluso superan a la inflación.

El relevamiento de precios para Pascuas muestra que los alimentos típicos de la fecha registran incrementos importantes en comparación con 2025. Entre ellos, el chocolate —especialmente en huevos de Pascua— concentra las mayores subas, consolidándose como uno de los principales impulsores de la inflación en productos estacionales.

Huevos de chocolate, precio imposible

Dentro de esta categoría, los aumentos son generalizados. Los Mini Eggs lideran con una suba del 49% interanual, seguidos por huevos sorpresa de 150 gramos con un 45% y versiones más pequeñas con incrementos de entre el 38% y el 40%. Incluso las opciones más accesibles, como los huevos de 55 gramos, registran alzas del 27%.

El fenómeno no es aislado. Según el informe, el encarecimiento responde principalmente a factores internacionales, como el aumento previo del precio del cacao, que impactó en los costos de producción. Aunque el valor global del insumo comenzó a moderarse, el traslado a precios locales sigue siendo alto.

Pescados y productos tradicionales también suben

Además del chocolate, otros alimentos típicos de Pascuas también registran aumentos significativos. En el rubro pescados, el mayor incremento se observa en el calamar, con una suba del 58%, seguido por el filet de merluza (27%) y las milanesas de pescado (15%).

Este comportamiento responde, en gran medida, a la dinámica del mercado internacional. La fuerte demanda externa —especialmente desde Europa y Asia— presiona los precios locales, incluso en un contexto de buena disponibilidad del producto. En paralelo, productos como el kanikama muestran aumentos más moderados, en torno al 9%, reflejando diferencias en la exposición a los mercados globales.

Roscas de Pascuas: subas que superan el 60%

Las roscas de Pascuas también presentan incrementos destacados. La versión artesanal de 500 gramos encabeza las subas con un 63%, pasando de $ 8.000 en 2025 a $ 13.000 en 2026. Le siguen las roscas de mayor tamaño, con aumentos del 52%, mientras que las opciones industriales —más económicas— registran subas del 47%. En todos los casos, los precios reflejan el impacto combinado de costos de producción, logística y salarios.

El aumento de precios en estos productos se da en un contexto de inflación que sigue afectando a los alimentos. En el caso del atún en lata, por ejemplo, el informe muestra una suba del 25% interanual, aunque con una dinámica particular: la mayor competencia por importaciones ayudó a contener parcialmente los valores.

Este escenario genera cambios en los hábitos de consumo. Los consumidores tienden a buscar alternativas más económicas o reducir cantidades, especialmente en productos de alto valor como el chocolate.