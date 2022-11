El mercado mantiene su proyección de una inflación del 100% para 2022

El Banco Central publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado octubre, en el que los analistas prevén que la inflación del mes tendrá una aceleración y llegará al 6,5%.

El Banco Central (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del mes de octubre, en el que se apuntó que las consultoras proyectan una suba del 6,5%, lo cual marca una aceleración respecto a septiembre. Mientras que en el acumulado para este año, advierten de un índice inflacionario del 100%, y sobre el dólar afirman que en diciembre alcanzará un valor de $ 172,33.

Si bien la media de las proyecciones se ubicaron en 6,5% mensual, mientras que el promedio del TOP-10 de las y los mejores pronosticadores la estima en 6,6%. Cabe mencionar que el Ministerio de Economía elaboró un presupuesto para el ejercicio 2023 que prevé una inflación del 60%.

Asimismo, los participantes del relevamiento revisaron las previsiones de inflación para 2023 ubicándola en 96% interanual, lo que arroja 5,5 puntos porcentuales más que el REM anterior. Mientras que para el 2024 bajaría a un 69,6% interanual, lo que daría un 2,8 por encima del relevamiento anterior.

Dólar y crecimiento económico

En otro orden, en cuanto al tipo de cambio, los analistas del REM prevén que el dólar alcance el valor de $ 172,33 en diciembre de este 2022. Por otra parte, el REM registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2022 de 4,8%, lo que arrojaría 0,7 puntos más que en el relevamiento anterior. En ese marco, el TOP-10 de quienes mejor pronosticaron el crecimiento económico sugiere en promedio un aumento del PIB para 2022 de 4,9% (0,6 puntos mayor respecto al relevamiento de agosto).

Para el tercer trimestre de 2022, la mediana de los pronósticos de la tasa de desempleo se ubicó en 7,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), disminuyendo 0,2 puntos respecto del REM previo. En tanto, para los últimos tres meses del año en curso se elevó hasta 7,2%, y para el primer trimestre de 2023 se proyectó en 7,6%.

En otro orden, para noviembre, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 70%, 0,9 puntos porcentuales superior a la tasa promedio registrada durante el mes de octubre, que se había registrado en el orden de los 69,1%.

En el informe del BCRA se difundieron los resultados del relevamiento realizado entre los días 28 y 30 de septiembre de 2022, en el que se contemplaron pronósticos de 39 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina.

Por último, en cuanto al valor de las exportaciones, quienes participan del REM estimaron un monto para 2022 de US$ 88.881 millones, disminuyendo en US$ 463 millones con relación al último REM. En tanto, el valor proyectado por los analistas para las importaciones se ubicó en US$ 83.666 millones