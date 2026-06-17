La inflación mayorista bajó en mayo, aunque fue mayor que la minorista

La inflación mayorista desaceleró en mayo y se ubicó en 2,5%, mientras que en la comparación interanual acumuló un avance de 34,5%, según dio a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Aun así, se mantuvo por encima de la inflación minorista del mismo mes.

La variación respondió al aumento de 2,5% registrado en los “Productos nacionales” y al alza de 3,1% observada en los “Productos importados”. De este modo, entre enero y mayo, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) acumuló una suba de 14,4%.

La cifra de mayo confirma que la inflación mayorista bajó 2,7 puntos porcentuales en relación con abril (cuando había sido del 5,2%), aunque se mantuvo 0,6 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista, que fue de 2,1% el mes pasado.

Al interior de los “Productos nacionales”, los rubros que más incidieron sobre el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos”, con 0,65 puntos; “Energía eléctrica”, con 0,25 puntos; “Productos refinados del petróleo”, con 0,24 puntos; “Alimentos y bebidas”, con 0,22 puntos; y “Petróleo crudo y gas”, también con 0,22 puntos.

En tanto, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) registró en el mismo período un incremento de 2,7%, impulsado por avances de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”.

El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) mostró también una suba de 2,7% en mayo, explicada por los aumentos de los “Productos primarios” (2,4%) y de los “Manufacturados y energía eléctrica” (2,8%).

Tras conocerse el dato de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en sus redes que el IPIM “mide la evolución promedio de los precios de los bienes de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno” y precisó que, salvo excepciones, los valores relevados “corresponden al día 15 de cada mes”.

La inflación minorista bajó en mayo y fue del 2,1%

La semana pasada, el Indec dio a conocer que la inflación de mayo fue de 2,1%, con una leve desaceleración respecto del abril previo. De acuerdo con el Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 14,7 en 2026, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año. Además, la variación interanual es del 33,2%.

El rubro que más subió fue el de Comunicación, con un incremento del 3,4% entre abril y mayo. A nivel nacional, le siguen Educación, con el 2,9%, y Recreación y Cultura, con el 2,8%.

Luego, en el ranking difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aparece Salud, que creció un 2,6%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también en 2,6%; Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que subió un 2,5%, y Bienes y servicios varios, que creció un 2,4%.

Entre las categorías que menos subieron de forma intermensual, aparecen Prendas de vestir y calzado, con el 0,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 1,4%, y Restaurantes y hoteles, con el 1,8%.