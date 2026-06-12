La inflación bajó a 2,1% en mayo, aunque quedó al borde del 2,2%

El gobierno de Javier Milei se llevó una buena novedad al difundirse la inflación de mayo, que con un 2,1% fue un par de décimas menor a la esperada. Aun así, se salvó raspando de tener que agregar una décima más.

Este jueves, el Indec dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó el mes pasado, ubicándose 0,5 puntos por debajo del 2,6% de abril.

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La noticia es objetivamente buena para el Gobierno. Hasta marzo, el equipo económico sufrió la suba (o no baja) de la inflación durante diez meses consecutivos, para tocar finalmente un pico del 3,4% ese mes. Pero desde entonces, en el último bimestre, la desaceleración fue de casi 1,3 puntos.

Sobre todo, el optimismo oficial radica en que la suba de precios fue más baja que la esperada por los privados, ya que el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central preveía en promedio una inflación del 2,3% para mayo.

Además, la inflación núcleo (que excluye a los precios estacionales y los regulados) fue del 1,9%, la menor en ocho meses, lo que podría indicar una significativa baja de la inercia inflaciona que hasta ahora mantiene el IPC general siempre por arriba del 2%.

En este contexto, Luis Caputo festejó en sus redes que se trató de la menor suba de precios también en ocho meses, desde el 2,1% de septiembre de 2025. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO. Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%", lo siguió Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

El Gobierno zafó raspando de una décima más en la inflación

Más allá de esto, la inflación del 2,1% de mayo quedó a milímetros de sumar una décima más. Esto se debe a que el Indec, en verdad, solo difunde cifras con un decimal, por lo que redondea el número final de su IPC.

Por lo tanto, cuando el segundo decimal es menor a 5, el organismo estadístico evita contabilizar esa suba en el indice final que da a conocer. Y, al contrario, cuando el segundo decimal es igual o mayor a 5, entonces el Indec sube una unidad del primer decimal.

En el caso del IPC de mayo, la serie histórica que el Indec publica en las planillas de Excel anexas al informe principal muestra que la cifra final de inflación del mes fue de exactamente 2,14997%. Es decir, quedó a solo 0,00003 puntos de tener que redondearse para arriba y terminar en un dato nominal de 2,2%.

Aun más, de hecho la inflación de mayo habría sido efectivamente del 2,2% si, en febrero pasado, Caputo hubiera resuelto implementar el nuevo IPC basado en la canasta de bienes de 2017-2018 (en lugar del actual, basado en la canasta de 2004-2005) tal como estaba previsto, advirtió el CEPA.

A partir del dato de mayo, es posible que las consultoras recalculen levemente a la baja sus proyecciones para junio y julio. Pese a ello, todo indica que la inflación interanual del próximo bimestre aumentará, ya que se contrastará con el 1,6% de junio y con el 1,9% de julio de 2025. Sobre todo cuando el séptimo mes del año suele ser estacionalmente de aceleración por las vacaciones de invierno y el impacto del medio aguinaldo.

Como sea, las consultoras no preveían una caída de la inflación por debajo del 1,7% incluso en noviembre próximo. Por lo que estas dos décimas menos que lo esperado seguramente no modifiquen el panorama de mediano plazo, en el que todavía se está lejos de que el IPC arranque con un "cero adelante" como quiere Milei. Algo que, hasta el momento, los privados no esperan ni siquiera para fines de 2027.

El panorama amplio sigue siendo desfavorable al oficialismo. Después de todo, la inflación sigue sin bajar de los 2 puntos luego de nueve meses, en un contexto en el que no es más alta solo porque el consumo, que lleva cuatro meses a la baja en supermercados y comercios de barrio, le pone un tope.