El Indec difunde hoy la inflación de mayo: qué esperan las consultoras

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el dato de inflación de mayo, que habría registrado una nueva desaceleración respecto al 2,6% de abril, aunque todavía se mantendría por arriba del 2%.

En concreto, la inflación de mayo fue de entre un 2,1% y un 2,2% tanto para FIEL como para C&T, del 2,2% para EcoGo y para LCG, del 2,3% para Equilibra y del 2,5% para Analytica, según un relevamiento que hizo El Destape entre algunas de las principales consultoras.

En promedio, los analistas privados esperan que la inflación de mayo haya sido de un 2,3%, según las proyecciones plasmadas en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.

Sin embargo, el IPC sigue siendo elevado y continúa por encima de los dos puntos, ya que muestra una fuerte inercia inflacionaria. El mercado estima que recién en agosto se quebraría la barrera del 2% (1,8%), lejos de lo anticipado por Javier Milei a inicios de año, cuando pronosticó que la suba de precios arrancaría con "un cero adelante" ese mes.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cuyo indicador suele funcionar como una referencia previa al IPC nacional, la inflación de mayo fue de 2,1% y mostró una reducción mensual de 0,4 puntos porcentuales. En lo que va del año, acumula una suba del 14%.

Lo que más y menos aumentó en mayo

Según relevó EcoGo, el rubro que más aumentó durante mayo fue el de "equipamiento del hogar", con un 3,5%, seguido por el rubro "educación" con un 3,4%, influenciado por nuevas subas en las cuotas de los colegios privados.

Otros rubros que según EcoGo también tuvieron aumentos fuertes, por encima del promedio, fueron "salud" con un 3,2% y "transporte y comunicación" con un 2,7%. En el caso del transporte, a las habituales subas de los colectivos de CABA y PBA y del subte se le sumó un aumento de los colectivos nacionales del AMBA y de los trenes metropolitanos a mediados de mes.

Al contrario, otros rubros subieron por debajo del promedio, pero sin alejarse tanto de él. Uno de los principales fue "alimentos y bebidas" con un 2%, aunque de fuerte incidencia en la cifra de inflación general.

Del mismo modo, el rubro "indumentaria" aumentó un 2%, como consecuencia del boom importador y de la crisis del sector textil local, que opera con una capacidad instalada de solo el 40%. Por último, otro rubro que, según EcoGo, aumentó por debajo del promedio, fue "vivienda", que incluye a los principales servicios del hogar, con un 1,9%.